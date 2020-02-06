Якщо прийшли на плюси, завтра прийдуть за іншими, – Ткаченко прокоментував обшуки на 1+1

Глава комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував обшуки СБУ на каналі 1+1. За його словами, він відчуває величезну тривогу за свободу слова і демократію в Україні.

В ефірі програми "Право на владу" Ткаченко сказав, що це дуже небезпечний прецедент. За його словами, він і сам стикався, будучи журналістом із тиском на медіа.

До теми: В 1+1 розповіли, звідки взяли запис прослушки Гончарука

Ткаченко також повідомив, що обговорив цю ситуацію з представниками ОБСЄ, а також з депутатами Верховної Ради. Так, було зібрано 125 підписів народних обранців із зверненням до СБУ щодо неприпустимості тиску на ЗМІ.

Робота журналістів полягає в тому, що вони не йдуть за дозволом ні в СБУ, ні в парламент для того, щоб зробити свою роботу,

– наголосив Ткаченко.

Він також додав, що не розуміє зловтішань з приводу обшуків на 1+1. Ткаченко сказав, що з іншими медіа може трапитися аналогічна ситуація.

За його словами, позачергове засідання комітету інформполітики, в якому візьме учать керівник СБУ Іван Баканов, заплановане на понеділок, 10 лютого.

Чому пройшли обшуки в офісі 1+1

СБУ прийшла з обшуком в офіс телеканалу "1+1" надвечір 5 лютого. Перевірка проводилась у редакції програм "Гроші" та "Секретні матеріали", журналісти яких нібито можуть бути причетні до скандальної прослушки прем’єра Олексія Гончарука.

Правоохоронці обшукали та вилучили робочі комп'ютери журналістів Євгена Куксіна і Дениса Данька. Також слідчі провели обшуки і вдома у медійників.

Самі журналісти відкидають будь-яку причетність до справи прослушки Гончарука.

Група 1+1 медіа наголошує, що перевірка може бути пов'язана з їхніми розслідуваннями та викриттями. У медіа також заявили, що вважають цей обшук порушенням журналістської недоторканності та тиском на незалежне ЗМІ.

На скандал вже відреагував президент Володимир Зеленський. За його даними, запис розмов Гончарука дійсно могли монтувати і злити у мережу журналісти 1+1. Також глава держави відреагував на прохання журналістів допомогти: "Мені дуже жаль, але я не можу втручатись в слідчі дії".

Що відомо про прослуховування Гончарука?15 січня у мережу злили записи розмов людей, чиї голоси схожі на голоси прем'єра Олексія Гончарука, чиновників НБУ Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової та міністра розвитку економіки Тимофія Милованова. Вони нібито готували пояснення для президента Зеленського щодо причин зміцнення курсу гривні.



Під час розмови "Гончарук" сказав, що він "повний профан" в економіці. Також він додав, що у президента Зеленського – "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте").



17 січня президент Володимир Зеленський доручив правоохоронцям розібратися з прослушкою в кабінеті уряду. Справою займається СБУ, відкрито кримінальне провадження.