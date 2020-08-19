На час карантину українцям довелось сильно скоротити витрати. Комусь зменшили оплату праці, а хтось і взагалі залишивася без джерела надходження коштів. Натомість чиновники продовжують отримувати великі суми за кожен місяць своєї роботи, попри карантин і економічну ситуацію в країні.

У виданні "Слово і діло" дізнались, яку зарплату за липень отримали чиновники антикорупційних органів в Україні.

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943 тисяч 438 гривень – таку суму коштів заробили топчиновники антикорупційних органів України в липні.

Національне агентство з питань запобігання корупції – 551 461 гривня;

Національне антикорупційне бюро – 338 587 гривень;

Спеціалізована антикорупційна прокуратура – 53 390 гривень.

НАЗК

Лідирує з величезним відривом заступник глави НАЗК Роман Сухоставець. За липень він заробив 247 462 гривні. З яких оплата відпустки та допомога на оздоровлення склала 119 тисяч гривень.



Зарплата заступника глави НАЗК / Скриншот з відео

Натомість в глави Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова зарплата – 54 253 гривні.

НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро за липень отримав 140 824 гривні. Більшу частину цих коштів становила оплата за час відпустки.

Заступниця Ситника Тетяна Варварська напрацювала у липні на 103 303 гривні.



Скільки в липні отримала заступниця директора НАБУ / Скриншот з відео

САП

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, у порівнянні з іншими відомствами, значно нижчі зарплати.

Очільник САП Назар Холодницький заробив лише 6 160 гривень. Його заступник Максим Грищук – 47 230 гривень.



Зарплата за липень керівника САП / Скриншот з відео

Зауважимо, що в Державному бюро розслідувань за липень не здійснювалися нарахування та виплати.

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