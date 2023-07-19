Стрімкий кар'єрний ріст: племінник Кадирова став гендиректором "націоналізованого" Danone Росія
Після початку повномасштабного вторгнення безліч великих компаній покинули ринок Росії. Серед них – Danone. Його вже встигли оперативно "націоналізувати" та прилаштували племінника Кадирова.
За наявною у росЗМІ інформацією, 32-річний Якуб Закрієв став генеральним директором "націоналізованого" Danone Росія, передає 24 Канал. Зауважимо, що він очолює міністерство сільського господарства Чечні.
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Напередодні Danone прибрали до лап Росії
Але почнімо з повідомлень, які раніше з'являлися у ЗМІ. Тоді журналісти писали, що "націоналізацію активів Danone мають "інтересанти в Чечні".
А передував цьому указ, який 16 липня підписав Владімір Путін. Він передбачає передачу часток російського Danone та "Балтики" під тимчасове управління Росмайна.
Документ свідчить про те, що відчужено 83 мільйони акцій французької компанії Produits Laiters Frais Est Europe. Також передбачається відчуження 85 тисяч акцій "Danone Трейд".
Зауважимо, що Росія продовжує обходити санкції, накладені на неї. У цьому країні-агресорці допомагають треті держави.
Казахстан допомагає обходити санкції
- Деталями щодо цього поділився казахстанський політик, підприємець, лідер руху "Демократичний вибір Казахстану" Мухтар Аблязов. Він наголосив на тому, що Казахстан допомагає Росії оминати обмеження, накладені на неї.
- За його словами, Казахстан – ключова держава, через яку курсують вантажі. Нею до Росії везуть чипи й інші товари подвійного призначення, придбані різними сумнівними фірмами.
- Цікаво, що в документах зазначають, що купують все на Заході та згодом "експортують" також на Захід. Місцеві ЗМІ пишуть, що навіть існує цілий список "зелених компаній". Усі вони погоджені з політичною верхівкою країни.
- Саме вони отримують товари подвійного та військового призначення. Після чого займаються транспортуванням до Росії. Аблязов каже, що ці вантажівки спокійно перетинають кордон. Крім того, на кордонах фіксують гігантські черги, які тягнуться на 10 – 15 кілометрів.