Найрозшукуваніший шахрай Європи: спецслужби Росії зробили з Марсалека "священника", щоб сховати

Ян Марсалек – найбільш розшукуваний фінансовий злочинець в Європі. І, як з'ясували розслідувачі, спецслужби Росії допомогли йому сховатися від правоохоронців. Причому в образі священника.

Як зазначають у розслідуванні, Ян Марсалек, операційний директор платіжної компанії Wirecard, безслідно зник у червні 2020 року. Причому зробив це, прихопивши з собою кілька мільярдів доларів.

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Завербувала білявка, а росіяни сховали від правоохоронців

Через місяць The Insider і Bellingcat змогли довести, що шахрай переховується або у Росії, або у Білорусі. Ба більше, у нього є давні зв'язки зі спецслужбами країни-агресорки.

Тепер же розслідувачі The Insider поділилися новими подробицями. Вони стосуються того, як Марсалека завербували, а потім переховували у Росії під виглядом священника.

Завербувала Марсалека його тодішня дівчина – російська модель Наталья Злобіна. Під час свого дня народження вона познайомила свого супутника зі своїм знайомим, якого представила так: "Це Стас, генерал ГРУ".

Цікаво, що в офіційній біографії Станіслав Петлинський (або Борис Грін) – аж ніяк не з ГРУ, а з Адміністрації президента. Себе він називає "радником з безпеки". Правда, під час війни у Чечні він був командиром підрозділу спецназу ГРУ і відтоді неабияк залучений у діяльність російської військової розвідки.

Сама Злобіна, котра зіграла ключову роль у вербуванні Марсалека, неодноразово допомагала Петлинському. Вона сприяла "встановленню контакту" з особами, в яких зацікавлені російські спецслужби. Розслідувачі The Insider виявили щонайменше один подібний випадок.

Повернімося до втечі Марсалека. Компанія Wirecard AG 25 червня 2020 року оголосила про своє банкрутство. Пов'язано це було з тим, що з її рахунків зникли майже 2 мільярди євро. Правда, існує підозра, що цих коштів на рахунку ніколи і не було.

За збігом обставин – насправді ні – за кілька днів до того зникає Марсалек. Приватний літак для нього організовує один з ділових партнерів Петлинського. Також колишній агент Вайс організовує пару пілотів, яким можна довіряти. Цікаво, що Марсалек, щоб заплутати сліди, підкуповує чиновників імміграційної служби Філіппін. Це він робить, щоб вони зробили запис про буцімто прибуття до країни Марсалека.

Але літак з Марсалеком не приземлився у Філіппінах, а у Білорусі у ніч проти 20 червня. Після цього він на автомобілі вирушив у напрямку Москви. Відповідний трансфер йому організував чиновник, який займався відносинами між Росією та Лівією.

Використовував кілька різних паспортів

А вже через кілька тижнів Марсалеку видали новий паспорт. Згідно з документом, його зватимуть Костянтин Баязов. Розслідувачі зауважили, що людина з таким же іменем і датою, які вказані у новому паспорті, дійсно існує. Правда, мовиться про священника, котрий у Липецькій області служить у невеликій церкві. Причому світлину Марсалека вклеїли у паспортний файл Баязова. Зробили це тому, що чоловіки мають певну зовнішню подібність. Зокрема після того, як Марсалек відпустив бороду.



Марсалек зверху справа у паспортному файлі Баязова / Фото The Insider

Розслідувачі прагнули взяти коментар у Баязова. У відповідь на це він заявив: "Ви ж розумієте, що я не можу про це говорити".



А ось і сам Костянтин Баязов / Фото The Insider

Вже 5 вересня помічниця Петлинського та співробітниця ФСБ Євгєнія Курочкіна нові документи Марсалека забрала у Москві. Вона орендувала мікроавтобус і разом з його речами поїхала на півострів Крим. Сам мільярдер полетів на приватному літаку. Про це свідчать дані про місцеперебування її мобільного телефона.



Паспорт Костянтина Баязова / Фото The Insider

А вже ввечері 8 вересня мобільний телефон Курочкіної під'єднався до мережі у Севастополі. А зранку 9 вересня група замовила кілька таксі та вирушила на південь Криму, де поселилася в одному з гостинних будинків. Саме там Марсалек під час реєстрації засвітив свій новий паспорт, виданий на ім'я Баязова.

Цікаво, що пізніше Марсалек уже засвітився у Москві. Причому у двох інших особистостях. Алєксандра Шмідта, яку він уже використовував раніше. А також Віталія Маліна. Мовиться теж про священника, але з Володимира. Останній заявляв, що не знав, що хтось користується його паспортним даними. Чоловік заявляв, що у 2020 році свій паспорт загубив і зробив собі новий.

І саме дані цього старого та загубленого паспорта Марсалек використовував, коли їздив з Москви до Петербурга на поїзді. А також під час здачі медичних аналізів. І той факт, що результати аналізів, які здавали Шмідт і Малкін, схожі, також підтверджують, що цими паспортами користувався той самий чоловік.