Депутатка від "Слуги народу" назвала дітей Донбасу "немитими й нечесаними": відео
Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко назвала неповнолітніх жителів Донбасу "немитими й нечесаними". Однак згодом перепросила за свої слова.
"Слуга народу" Галина Янченко зробила заяву щодо школярів з Донбасу в ефірі одного з телеканалів. Фрагмент виступу нардепки опублікувала у фейсбуці Олена Скидан.
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Цього року до школи пішли діти, народжені у 2013 – 2014 роках. На Донбасі – це діти, які все життя живуть в обстрілі, війнушках, підвалах, десь немиті й нечесані,
– сказала Янченко.
На запитання журналістки про те, чому на Донбасі діти "немиті й нечесані", депутатка заявила, що її чоловік у 2015 – 2016 роках був заступником голови Донецької ОВЦА, тому вона "бачила все особисто".
Згодом під час того ж ефіру Янченко перепросила за свої слова про дітей Донбасу.
Зазначимо, це не перше скандальне висловлювання "слуг народу" про дітей.
Янченко назвала школярів з Донбасу "немитими й нечесаними": відео
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Скандальні заяви Третьякової про дітей: що відомо
- Раніше нардепка Галина Третякова заявила, що у сім'ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти "дуже низької якості".
- Третьякова так пояснювала доцільність виплати безробітним соціальної допомоги. Вона заявила, що діти таких людей у майбутньому "теж сідають на державні гроші".
- З використанням цитат вона навіть заговорила про "стерилізацію" таких людей.
- На ці слова мережі відреагували шквалом критики. Через бажання створити "ідеальну націю" в соцмережах Третьякову порівняли з Адольфом Гітлером.