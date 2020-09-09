Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко назвала неповнолітніх жителів Донбасу "немитими й нечесаними". Однак згодом перепросила за свої слова.

"Слуга народу" Галина Янченко зробила заяву щодо школярів з Донбасу в ефірі одного з телеканалів. Фрагмент виступу нардепки опублікувала у фейсбуці Олена Скидан.

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Цього року до школи пішли діти, народжені у 2013 – 2014 роках. На Донбасі – це діти, які все життя живуть в обстрілі, війнушках, підвалах, десь немиті й нечесані,

– сказала Янченко.

На запитання журналістки про те, чому на Донбасі діти "немиті й нечесані", депутатка заявила, що її чоловік у 2015 – 2016 роках був заступником голови Донецької ОВЦА, тому вона "бачила все особисто".

Згодом під час того ж ефіру Янченко перепросила за свої слова про дітей Донбасу.

Зазначимо, це не перше скандальне висловлювання "слуг народу" про дітей.

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