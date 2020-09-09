Російські силовики "промивають мізки" дітям у Криму: обурливі факти
Співробітники так званого відділу у справах неповнолітніх окупаційної поліції Криму "провели бесіди про тероризм та екстримізм" з дітьми у Ялті.
Учасниками таких "бесід" стали діти, які відвідують спортивні секції. Про це пише видання "Крим Реалії", посилаючись на повідомлення окупаційної адміністрації міста.
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Старший інспектор у справах неповнолітніх управління російської поліції Ялти Анна Меметова пояснила, для чого проводять такі зустрічі.
За її словами, російські силовики "працюють на випередження, аби запобігти загрозам". Вона також додала, що "не можна втрачати пильність, адже терористи та екстремісти хочуть дестабілізувати ситуацію шляхом погроз і насильства".
Окупанти регулярно "зомбують" дітей
- У серпні на анексованому Росією українському півострові окупанти відзначали "день ВДВ". Залучили до цього дійства, зокрема, навіть школярів.
- У березні у Криму влаштували "веселі старти" для дітей. Проте, судячи з реакції школярів, весело їм точно не було. Їх одягли у військову форму, дали в руки зброю: вчили стріляти та поважати "героїв Новоросії".
- Ще раніше, в березні 2019 року, російська влада вкотре використала дітей на параді з нагоди роковин анексії Криму Росією.