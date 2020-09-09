Співробітники так званого відділу у справах неповнолітніх окупаційної поліції Криму "провели бесіди про тероризм та екстримізм" з дітьми у Ялті.

Учасниками таких "бесід" стали діти, які відвідують спортивні секції. Про це пише видання "Крим Реалії", посилаючись на повідомлення окупаційної адміністрації міста.

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Старший інспектор у справах неповнолітніх управління російської поліції Ялти Анна Меметова пояснила, для чого проводять такі зустрічі.

За її словами, російські силовики "працюють на випередження, аби запобігти загрозам". Вона також додала, що "не можна втрачати пильність, адже терористи та екстремісти хочуть дестабілізувати ситуацію шляхом погроз і насильства".

Довідка. Російські силовики в окупованому Криму систематично звинувачують українців в "екстремізмі та тероризмі". Правозахисні організації визнають цих людей політичними в'язнями.



За словами адвоката Миколи Полозова, щонайменше 130 громадян України незаконно утримуються у тюрмах в Росії або на окупованому півострові. Більшість з них – кримські татари.

Окупанти регулярно "зомбують" дітей