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      Януковича викликали до суду для останнього слова: відома дата

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      Януковича викликали до суду для останнього слова
      Януковича викликали до суду для останнього слова / 24 канал

      Оболонський районний суд Києва викликав підозрюваного у державній зраді колишнього президента України Віктора Януковича для промови останнього слова. Судове засідання призначене на 19 листопада.

      Відповідна повістка опублікована в газеті "Урядовий кур’єр".

      Судове засідання, на якому має виступити Янукович, заплановане на 10:00 годину за адресою: Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є. Суддею на засіданні буде Владислав Дев’ятко.

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      У повістці вказано, що поважними причинами неприбуття до суду вважатимуться утримання під вартою Януковича, відсутність його за місцем проживання через відрядження або подорожі, смерть його родичів або тяжка хвороба.

      Також перешкодою для прибуття до суду можуть бути обставини непереборної сили (епідемія, військові події, стихійні лиха і т. д.).

      При цьому у повістці мовиться, що Януковичу дозволено брати участь у судовому засіданні по відеоконференцзв'язку.

      У чому полягає державна зрада Віктора Януковича? Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.

      Окрім держзради, екс-президента підозрюють у пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. У 2018 році прокурори Головної військової прокуратури попросили суд винести вирок Януковичу у вигляді 15 років в'язниці.

      Теги: Новини політики Новини України Віктор Янукович Новини Києва Судді
      Джерело: 24 канал
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