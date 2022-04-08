Японія заборонила імпорт російських вугілля та горілки

Японія розширює санкції проти Росії та поступово буде скорочуватиме імпорт російського вугілля та горілки.

Про це сьогодні, 8 квітня, на пресконференції заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

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Також Японія заморожує активи Альфабанку та Сбербанку, а нові санкції призупинять нові інвестиції в Росію відповідно до заходів, які вжили інші країни G7.

Конкретних термінів наразі немає

Водночас Кісіда не назвав конкретних термінів поетапної відмови від імпорту вугілля, заявивши, що Японія використовувала вугілля в різних секторах.

Токіо потрібно буде враховувати всі ці поля і кожну їх ситуацію,

– додав прем'єр-міністр Японії.

Він також засудив дії Росії в Україні, назвавши їх непростимими "військовими злочинами", які порушують міжнародні гуманітарні закони.

Ми будемо застосовувати потужні санкції, щоб зупинити подальшу ескалацію, насильство та якнайшвидше домогтися припинення вогню і покласти край вторгненню,

– сказав Кісіда.

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