Японія заборонила імпорт російських вугілля та горілки
Джерело:CNN
Японія розширює санкції проти Росії та поступово буде скорочуватиме імпорт російського вугілля та горілки.
Про це сьогодні, 8 квітня, на пресконференції заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.
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Також Японія заморожує активи Альфабанку та Сбербанку, а нові санкції призупинять нові інвестиції в Росію відповідно до заходів, які вжили інші країни G7.
Конкретних термінів наразі немає
Водночас Кісіда не назвав конкретних термінів поетапної відмови від імпорту вугілля, заявивши, що Японія використовувала вугілля в різних секторах.
Токіо потрібно буде враховувати всі ці поля і кожну їх ситуацію,
– додав прем'єр-міністр Японії.
Він також засудив дії Росії в Україні, назвавши їх непростимими "військовими злочинами", які порушують міжнародні гуманітарні закони.
Ми будемо застосовувати потужні санкції, щоб зупинити подальшу ескалацію, насильство та якнайшвидше домогтися припинення вогню і покласти край вторгненню,
– сказав Кісіда.
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