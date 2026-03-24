"З утікачів у громадяни Аргентини": як родичі нардепа Дубневича оселилися в Буенос-Айресі

Донька народного депутата-втікача Ярослава Дубневича Роксолана змогла отримати громадянство Аргентини. Тепер вона разом з чоловіком мешкає в престижному районі Буенос-Айреса.

Розслідування про найближчих родичів Ярослава Дубневича опублікували NGL.media.

Читайте також Троси, контейнери й риштування: як Роснефть готується захищатися від українських дронів

Як родичі депутата Дубневича оселилися в Аргентині?

Як з'ясувалося, на час початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Роксолана Пиртко перебувала за кордоном, проте 5 березня 2022 року вона перетнула угорський кордон і на кілька годин заїхала на українську територію, щоб вивезти 2,33 мільйона євро готівкою.

Ці гроші, нібито отримані від підприємницької діяльності, Роксолана поклала на власний рахунок у словацькому Tatra Bank.

Проте в НАБУ вважають, що кошти могли легалізувати з незаконних оборудок батька-нардепа. У грудні 2022 року Антикорупційний суд арештував ці гроші.

Уже наступного року Роксолана та її чоловік Михайло Пиртко вклали щонайменше 240 тисяч євро у бізнес у Словаччині та придбали будинок у Братиславі за 600 тисяч євро, який уже в березні 2024 року арештував суд.

Під час купівлі вони вказали адресу у селі Вишній Казимир, де будинок належав словаку Станіславу Обіцькому, почесному консулу України у Вранові-над-Теплою.

Зауважимо! До 2018 року Обіцький володів компанією MOGRA s.r.o., що потім перейшла до Михайла Костюка, колишнього гендиректора Укрзалізниці, причетного до продажу патенту братів Дубневичів "з націнкою". Після продажу компанії словак ще багато років був директором компанії, якою володів Костюк і його син.

Окрім Словаччини, Роксолана намагалася освоїтися в Об'єднаних Арабських Еміратах. Так, у листопаді 2022 року купила квартиру в центрі Дубая за 1,2 мільйона євро та відкрила там маркетингову компанію. Це помешкання зараз здають в оренду.

У 2024 році вона народила дитину в Буенос-Айресі та подала на аргентинське громадянство. У жовтні 2025 року Роксолана, аргументуючи свої прохання ескалацією воєнних дій в Україні й необхідністю організувати переїзд до Аргентини матері Наталії Дубневич, домоглася прискореного складання присяги й таки стала громадянкою Аргентини. Її чоловік отримав громадянство на рік раніше.



Роксолана Пиртко, донька Ярослава Дубневича / Фото з її сторінки

До речі, свати Дубневичів Світлана та Сергій Пиртки теж невдовзі можуть переїхати до Аргентини, адже отримати, як зазначає Nosis, люди з такими даними вже отримали податкові номери в Буенос-Айресі.

Що відомо про самого депутата-втікача?

Ярослав Дубневич переховується за кордоном, його точне місце перебування наразі невідоме. Він є фігурантом справ про розкрадання 93 мільйонів гривень Укрзалізниці та може бути причетний до газової оборудки на 2 мільярди гривень.

Після отримання підозри у жовтні 2023 року Дубневич виїхав з України, його оголосили в міжнародний розшук. Слідство встановило, що 8 жовтня 2023 року він перетнув румуно-угорський кордон, а згодом використовував застосунок "Дія" з IP-адрес у Нідерландах, Румунії, Польщі та Іспанії.



Нардеп Ярослав Дубневич / Фото Олега Федонюка

За версією слідства, гроші від газової оборудки Дубневич перерахував на офшорні рахунки та кіпрські компанії, які видавали кредити для родинних проєктів, зокрема на будівництво ТРЦ "Спартак", що належить його доньці, Роксолані. Через ці операції родина отримала понад 22 мільйони євро та 9 мільйонів доларів у вигляді позик та кредитів.

Більше про подібні антикорупційні розслідування