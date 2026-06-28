Під ударом паливна система Москви: ССО вдарили по ключовому НПЗ під Ярославлем

Підрозділи Сил спеціальних операцій України уразили Ярославський нафтопереробний завод у Росії, який входить до числа найбільших у країні. Операція була проведена в ніч на 28 червня у взаємодії з підпільним рухом на території Росії.

Про це повідомили у Силах спеціальних операції ЗС України.

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Що відомо про атаку на Ярославський НПЗ?

Операція була проведена у взаємодії з підпільним рухом на території Росії "Чорна іскра". Підприємство входить до п'ятірки найбільших нафтопереробних заводів Росії за обсягами первинної переробки нафти та має потужність близько 15 мільйонів тонн на рік.

Завод виробляє бензин високих стандартів, дизельне пальне для техніки та авіаційний керосин, що робить його важливим елементом паливної інфраструктури Росії.

Ярославський НПЗ відіграє ключову роль у забезпеченні паливом Москви та Центрального федерального округу, що надає йому стратегічного значення в логістиці та енергетичній системі Росії.

До слова, Ярославський НПЗ ("Славнефть-ЯНОС") спеціалізується на глибокій переробці нафти та виробництві широкого спектра паливно-мастильних матеріалів. Основні напрямки його роботи: виробництво автомобільних бензинів високих стандартів (зокрема "Євро-5"), дизельного пального, авіаційного гасу для реактивної авіації, мазуту та різних видів мастил. Окремий важливий напрям – випуск компонентів для нафтохімічної промисловості та продуктів, що використовуються у військовій логістиці.

У Силах спеціальних операцій наголошують, що подібні далекобійні удари є частиною системного тиску на нафтогазову галузь держави-агресора. Військові підкреслили, що операції проти критичної інфраструктури Росії триватимуть і надалі.

Нагадаємо, у ніч на 28 червня Сили оборони України атакували низку важливих об'єктів воєнно-економічної інфраструктури Росії та тимчасово окупованих територій. Під ударом опинилися нафтопереробні заводи, залізничний міст у Криму, склад боєприпасів на Донеччині.

Українські дрони атакували Слов'янський нафтопереробний завод на Кубані в межах 40-денної кампанії впливу на Росії, яка проводиться за завданням Президента України. За даними СБУ, внаслідок удару зафіксовано займання в районі резервуарного та товарного парків, а також установки первинної переробки нафти.

Крім того, українські сили уразили залізничний міст на тимчасово окупованій території Криму, який використовувався для перекидання російської техніки. Також повідомляється про удар по складу боєприпасів у районі Амвросіївки на Донеччині, результати якого наразі уточнюються.