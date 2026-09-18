Один із найбільших НПЗ Росії зупинив роботу після атаки дронів, – Reuters

Російський нафтопереробний завод "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" зупинив переробку нафти. Напередодні НПЗ атакували українські дрони.

Унаслідок удару було пошкоджено обладнання підприємства, пише Reuters.

Що відомо про зупинку роботу НПЗ у Ярославлі?

За словами видання, унаслідок атаки було пошкоджено основну установку первинної перегонки нафти AVT-3. Її потужність становить 17 140 тонн на добу – близько 40% від загальної потужності заводу.

На підприємстві також є дві інші установки первинної перегонки: AT-4 потужністю 11 430 тонн на добу (27% загальної потужності) та AVT-4 потужністю 14 300 тонн на добу (33%).

Установка AVT-4 вже перебувала на ремонті після пошкодження внаслідок попередньої атаки дронів 28 серпня.

НПЗ належить компанії "Славнефть", яку спільно контролюють "Роснефть" і "Газпром нефть". Потужність заводу становить 300 тисяч барелів нафти на добу, або 15 мільйонів тонн на рік.

У 2024 році ЯНОС переробив 14,9 мільйона тонн нафти та виробив 2,6 мільйона тонн бензину, 4 мільйони тонн дизельного пального і 4,7 мільйона тонн мазуту.

Нагадаємо, 17 вересня губернатор Ярославської області Михайло Євраєв повідомив, що регіон зазнав масштабної атаки дронів. За його словами, було збито 65 безпілотників.

Також чиновник визнав, що на нафтопереробному заводі є пошкодження.

Удар по Ярославському НПЗ підтвердив і Володимир Зеленський.