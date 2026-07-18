Яскраво палає, а дим видно за кілометри: СБС підтвердили удар по складу Wildberries під Москвою

Московський регіон 18 липня атакували дрони. Сили безпілотних систем ЗСУ завдали удару по складу Wildberries, внаслідок чого там сталась масштабна пожежа.

Кадри наслідків уражень показали у 1-му окремому центрі безпілотних систем СБС ЗСУ.

Деталі удару по складу в Підмосков'ї

Безпілотники 1-го окремого центру СБС 18 липня завдали ударів по складу російського маркетплейса Wildberries, що розташований у Московській області.

Пожежа в результаті влучань спалахнула у складському комплексі площею 188 тисяч квадратних метрів. Стовп чорного диму видніється за кілька кілометрів від об'єкта.

Яскраві кадри ураження складу Wildberries: дивіться відео (Увага! Присутня ненормативна лексика, 18+)

Українські бійці погодились зі словами очевидця, який, коментуючи наслідки атаки, каже: "А сенс гасити, якщо ні**я не загасиш".

Нагадаємо, росіяни публікували численні кадри наслідків останньої атаки та жалілися, що до них прийшов "апокаліпсис".

Також гучно уночі було у Тамбовському регіоні. Президент Володимир Зеленський заявив, що атаковані об'єкти агресор використовував для поставок підсанкційних комлектуючих для БпЛА та навігаційного обладнання.