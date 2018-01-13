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Яценюк розповів, чому продав телеканал "Еспресо"

11:18, сьогодні 3201 Читать новость на русском
Яценюк розповів чому продав
Яценюк розповів чому продав "Еспресо" / Фото з відкритих джерел

Колишній прем’єр-міністр України, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк заявив, що продаж телеканалу "Еспресо" відбувся прозоро.

Про це Яценюк написав на своїй сторінці у Facebook.

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Нещодавно я продав свою частку власності в телеканалі "Еспресо". Відкрито розповів, що є одним із його власників, розповів, кому і за яку суму продав свою частку. Продав, бо вважаю, що політик не найкращий власник ЗМІ. Продав американській компанії і сплачу мільйонні податки в український бюджет,
– заявив лідер "Народного Фронту".

За словами Яценюка, він вчинив так, як заведено "у цивілізованих і демократичних країнах" і вважає, що так повинен робити кожен, хто бажає Україні європейського майбутнього.

"Проте вкотре різні недолугі корумповані політикани продовжують брехати. Вони точно вчинили б по-іншому. Бо робили так раніше: продали б канал через офшори чи сліпі трасти без сплати податків на користь громадян України, чи купили активи на позичені невідомо у кого гроші", – наголосив він.

Тому екс-прем'єр порадив своїм опонентам, яким "не подобаються прозорість, публічність і обов’язок чесно платити податки", не надягати "ряс святих і костюмів нових політиків".

Зазначимо, телеканал "Еспресо" створений восени 2013 року. Його засновниками стали дружина нардепа від "Народного фронту" Миколи Княжицького Лариса і колишній головний редактор тижневика "Коментарі" Вадим Денисенко.

У серпні 2017 року стало відомо, що співвласниками "Еспресо" стали екс-прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк і дружина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Інна.

Яценюк одержав від продажу частки в розмірі 30% статутного капіталу каналу 1,465 мільйона доларів.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк продали свої долі у телеканалі "Еспресо" – 70% американській компанії Atmosphere Entertainment.

Теги: Новини України Новини політики Медіа журналісти гроші Арсеній Яценюк
Джерело: 24 Канал
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