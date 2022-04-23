Триває рятувальна операція: в Одеській ОВА закликали не називати адреси "прильотів"

Російські окупанти сьогодні, 23 квітня, обстріляли Одесу. Попри відбій тривоги, голова ОВА закликав не публікувати даних про місця, куди були влучання, оскільки триває рятувальна операція.

Голова ОВА Сергій Братчук наголосив, що багато медіа та блогерів, намагаючись якнайшвидше опублікувати інформацію, називають точні адреси місць "прильотів". Однак це ставить під загрозу життя тих, кого зараз намагаються врятувати.

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Братчук закликає не допомагати ворогу

Сергій Братчук наголосив, що своїми діями медіа та блогери лише допомагають російським окупантам, бо завдяки їм ворог наступного разу буде корегувати свої удари.

Тому голова ОВА підкреслив, що в такому випадку життя тих, кого не зможуть врятувати, буде на совісті людей, які публікують точні адреси місць "прильотів".

Ті, кого не врятують, будуть на вашій совісті,

– наголосив Братчук.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги близько 15:10 окупанти завдали ракетного удару по Одесі.

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