Йдуть на ризик: фахівці розповідають про небезпеки роботи за кордоном

Українські заробітчани доволі часто стикаються зі свавіллям іноземних роботодавців.

Попри солодкі обіцянки, їх часто очікують неприйнятні умови праці та проживання, невиплата зарплат, недотримання техніки безпеки та охорони праці. Найгірше – фізичне, психологічне та навіть сексуальне насильство з боку роботодавців. Але все це не заважає мільйонам українців шукати кращого життя за кордоном.

За різними підрахунками та за даними експертів, на сьогодні обсяг трудової міграції сягає 2–3 млн українців, деякі експерти називають ще більші цифри,

– резюмувала заступниця міністра економіки України Світлана Гущенко.

За тридцять років своєї незалежності, Україна стала одним із лідерів за кількістю трудових мігрантів у Європі. Для того, щоб стримати міграційні потоки, в Мінекономіки заявили, що готові розробити стратегію, яка б заохочувала українців повертатися додому. Та поки ж безробіття в регіонах, погана економічна ситуація, політична нестабільність мотивує майже третину працездатних українців пакувати валізи, кажуть економісти.

"Тотальна недовіра до майбутнього держави – це все ж таки основна причина. Держава не тільки не перешкоджає, а навіть своєю міжнародною політикою, в тому числі внутрішньою і гуманітарною, тільки пришвидшує і стимулює ці процеси", – поділився економічний експерт Всеволод Степанюк.

За словами економіста Андрія Новака, люди можуть принести дуже велику користь українській економіці, але вони виїжджають на заробітки. Звичайно ж це відбувається не за власним бажанням, а з примусу.

В уряді запевняють, що роблять усе можливе аби підвищити рівень життя в Україні. Зокрема, з початку року на третину збільшили мінімальний розмір заробітної плати, розробили законопроєкт, яким передбачена грошова підтримка українців, готових повернутись додому і розпочати власну справу. Започаткували експериментальний проєкт у сфері зайнятості.

Мінекономіки ініціює певний експериментальний проєкт, який буде здійснюватись всіма центрами служби зайнятості. Він спрямований на посилення співпраці із роботодавцями, запровадження індивідуального підходу роботи як з шукачами, так і з роботодавцями в тому числі,

– підкреслила Світлана Глущенко.

Та поки ж в Уряді намагаються забезпечити гідними робочими місцями як можна більше українців та зупинити міграційні потоки, фахівці вкотре наголошують про можливу небезпеку роботи за кордоном. Особливо це стосується тих, хто працює нелегально. Через мінімум прав, є чималий ризик стати жертвою торгівлі людьми або трудової експлуатації.