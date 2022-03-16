Є армія, є озброєння, є стінгери, – глава Чернігівської ОВА про те, як невесело у них росіянам

В'ячеслав Чаус запевнив, що ситуація в Чернігові контрольована. Він закликав місцевих мешканців не панікувати, адже наші військові активно справляються з ворогом.

Наразі в Чернігові та по області немає електропостачання. Однак комунальні служби вже працюють над усуненням проблеми.

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Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус зазначив, що має оптимістичні прогнози щодо відновлення електропостачання. Він заспокоїв людей, які у соцмережах пишуть, що в Чернігові все пропало і армії нема.

Є армія, є озброєння, є стінгери, є енлави, є інше потужне озброєння в місті Чернігові та біля міста Чернігова. Наші Збройні Сили потужні і наносять щогодини потужні удари по силах російського супротивника,

– наголсоив Чаус.

Він запевнив, що росіянам зараз невесело біля Чернігова та інших населених пунктів області.

Наразі влада максимально забезпечує гуманітарні вантажі.

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