Є чіткі дані нелюдів, ідентифікуємо останні прізвища, – Веніславський про звірства окупантів

Російські військові вчиняли моторошні злочини на українських територіях. Мовиться про катування, страти та зґвалтування – геноцид проти українського народу. Кожного нелюда за це заслужено покарають.

Ніхто з них не залишиться не ідентифікованим, бо ми маємо детальну картину, хто де був і які злочини вчиняв. Про це в ефірі 24 каналу заявив член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський.

Важливо Виходять за межі кваліфікації, – Венедіктова про звірства російських військ

Він наголосив, якщо виродки, які вчиняють звірства, катування і ґвалтування, думають, що вони залишаться безкарними і вони не будуть ідентифіковані – то це марне уявлення.

Україна має чіткі дані про конкретні військові підрозділи, які стояли на територіях, де відбувались злочини проти людства. Як запевнив Веніславський, ми маємо прізвища, імена та по батькові конкретних командирів та всього керівного складу.

Зараз відбувається ідентифікація до останнього бійця, останнього нелюда, який був на цій території. Кожного притягнуть до відповідальності. Кожен понесе заслужене покарання,

– підкреслив нардеп.

На його думку, в Україні є достатньо підготованих бійців, які зможуть доставити винуватців до міжнародних судових інституцій.

Федір Веніславський про звірства, які вчиняють росіяни в Україні: дивіться відео