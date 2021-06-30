Є досить інструментів, щоб обмежити російським артистам в'їзд в Україну, – Стерненко

Репер Василь Вакуленко, відомий під сценічним псевдонімом Баста, дав 2 концерти в Києві й ще один в Одесі. Активісти вважають, що не варто впускати російських виконавців до України взагалі.

У 2018 році СБУ заборонила співаку в'їзд до України через гастролі в окупованому Криму. Але у вересні 2020 року цю заборону зняли. І це не одинокий випадок. Російські артисти активно планують свої концерти в Україні.

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"Я вважаю, що підхід має бути диференційним. Але російський артист не може виступати в Україні, доки він не довів, що він є другом України", – вважає медіааналітик Олексій Ковжун.

Попит народжує пропозицію

Моргенштерн, Кіркоров, Баста і багато інших прізвищ – це ті, хто відверто підтримують путінський режим та окупацію Криму і Донбасу. Одним з них Україна вже зняла заборону на в'їзд до нас. Вони спокійно можуть приїхати сюди й влаштувати концерт.

Для інших заборона триває. Втім, 3 роки – це також не надто великий термін. І, як показує практика, мине час і вони також спокійно зможуть сюди приїжджати. При цьому, не було б попиту, ці артисти б не приїжджали. На сьомому році є ще українці, які вважають, що "музика поза політикою" і радісно купують квитки на концерти російських артистів.

"Держава має будувати внутрішню політику щодо війни й має нагадувати суспільству про те, що війна відбувається кожного дня. Має бути створена атмосфера в суспільстві про те, окрім пандемії, в нас є ще війна, і москаль нікуди не подівся", – наголосив Ковжун.

Що робити українцям

Ситуація з культурою ускладнюється ще й тим, що українці дуже багато часу провели у спільному з Росією медіапросторі, вважає співак Сергій Колос. Тому тепер, щоб відвикнути від російського, українці мають пропонувати конкурентний або якісніший продукт.

"Мені здається, тут єдиний шлях – тільки українським артистам пропонувати в будь-якій ніші конкурентоспроможний український продукт і привчати його до розуміння й усвідомлення того, що у нас є своє, якісне, точно не гірше. Навіть ближче ментально", – вважає співак.

Інструментів достатньо, – Стерненко

Державні органи знизують плечима. Мовляв, нічого не можуть зробити. Міністерство культури киває на СБУ. Що тільки за листом спецслужби ті можуть внести російського виконавця у чорний список. Натомість в СБУ кажуть, що два рази підряд забороняти в'їзд за те саме не можуть, як це сталось у випадку з Бастою. Однак активіст Сергій Стерненко вважає, – в державних органів достатньо інструментів для обмеження діяльності російських артистів. Як мінімум, ввести візовий режим з Росією.

Але для цього має бути політична воля. Очевидно, що політична воля в української влади сьогодні спрямована зовсім на інше. На те, щоб пускати в Україну тих, хто працював з Володимиром Зеленським в "Кварталі 95" або в інших його проєктах, хто знімався з ним разом у фільмах,

– зазначив Стерненко.

"Ті люди, які сьогодні обіймають посади в СБУ і Держприкордонслужбі й не виконують свої посадові обов'язки. Вони так само вчиняють кримінальні правопорушення і мають нести відповідальність за свою бездіяльність", – додав активіст.

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Ситуація з російськими артистами набуває ще більшої абсурдності, коли стає відомо, що Литва, наприклад, на 5 років заборонила в’їзд до своєї країни Філіпу Кіркорову за гастролі в окупованому Російською Федерацією Криму.

СБУ зняло таку ж заборону на в'їзд до нас через 2 дні після її оголошення. До того ж в Росії зараз взагалі всі концерти заборонені через пандемію. А у нас, де пандемія також нікуди не ділась, російський репер Баста спокійно дає декілька концертів.