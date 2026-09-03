Є кадрові рішення по обох структурах, – Зеленський про перетрілку між СБУ та ГУР

Український президент Володимир Зеленський анонсував кадрові рішення після нещодавньої стрілянини між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася у Києві.

Про це він повідомив під час звернення наприкінці 1653-го дня повномашстабної війни.

Які рішення анонсували?

Президент заявив, що вже є дві підозри учасникам стрілянини між співробітниками СБУ та ГУР – співробітникам СБУ та ГУР МО. Наразі перевіряють всі обставини інциденту, який стався між представниками двох структур.

Важливо, щоб правда була. І щоб повторення таких ситуацій не було. Тому щодо керівників цих двох органів, СБУ та ГУР, буде надана оцінка за результатами службового розслідування,

– заявив президент.

Він також повідомив, що вже ухвалені кадрові рішення в обох структурах. Зокрема, будуть звільнені заступники керівників СБУ та ГУР, які, за словами президента, повинні були відповідати за вищезгадану стрілянину у Києві.

"Це справедливо. Обидві структури повинні відповідати. Обидві структури діяли так, як точно не має бути", – наголосив він.

Президент додав, що вдячний усім, хто захищає Україну та українців і дбає про життя людей.

До речі, раніше екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в етері 24 Каналу, коментуючи відповідний інцидент в українській столиці, наголосив на відсутності необхідної координації між структурами.