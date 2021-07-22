Є підстави, щоб Вовк поніс заслужене покарання, – Веніславський

Існує ціла низка кримінальних проваджень, у яких звинувачується Павло Вовк. Тому вони мають дійти до логічного кінця.

Вовка мають покарати за злочини

Для початку суд має винести вирок. Про це в інтерв'ю програми "Перші особи" на 24 каналі розповів Федір Веніславський.

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За його словами, новий Окружний суд, який буде здійснювати адміністративне правосуддя у межах столиці України, буде точно доброчесним і не даватиме приводів для звинувачень, які наразі існують в особі голови ОАСКу Павла Вовка.

На моє суб'єктивне переконання, є багато підстав для того, щоб Вовк поніс заслужене покарання, зокрема й за тими важкими кримінальними злочинами, у яких його наразі підозрюють органи досудового розслідування,

– пояснив він.

Дивіться повне інтерв'ю з Федором Веніславським на 24 каналі:

Справа судді Вовка : головне

У 2019 році правоохоронні органи оприлюднили аудіозаписи, так звані плівки Вовка. На них судді Окружного адмінсуду Києва домовлялися про конкретні судові рішення.

Крім того, на плівках чути, як Вовк планує із своїми колегами повністю контролювати судову гілку влади та впливати на розвиток подій у державі. Однак 9 липня Вищий антикорупційний суд відхилив клопотання Національного антикорбюро щодо справи "плівок Вовка".