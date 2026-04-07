Є пошкодження: ворог серед білого дня атакував Полтавщину

У вівторок, 7 квітня, росіяни дроном атакували Полтавську область. Удар спричинив пошкодження приватних будинків.

Про таке поінформував очільник місцевої ОВА Віталій Дяківнич.

Що відомо про обстріл Полтави?

Повітряні сили близько 13:16 попереджали про рух ворожих БпЛА в напрямку Полтавщини. За словами начальника ОВА, Полтавську громаду атакував російський дрон.

Уламки безпілотника впали на відкритій території. Це спричинило пошкодження приватних будинків. Вибуховою хвилею пошкоджено скління й покрівлю 4 житлових будинків, 1 дачної будівлі та 2 господарських споруд.

Наразі інформація про постраждалих, а також масштаби руйнувань уточнюється. На місці триває обстеження території.

Варто нагадати, що останнім часом Полтавщина часто потерпає від атак противника. Зокрема, уночі та вранці 4 квітня російські безпілотники били по промислових об'єктах в Полтавському районі, через що там виникли пожежі.

