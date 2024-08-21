Чи є ще шкідливі речовини у повітрі в Тернополі: нова заява влади

Влада Тернополя повідомила нові дані про стан повітря в регіоні. Мер міста розповів, чи є ще шкідливі речовини у повітрі міста.

За його словами, рівні забруднюючих речовин у повітрі знижуються. Однак зазначив, що вони все ще перевищують норму в деяких районах.

Дивіться також Пожежа у Тернополі була найвищого рангу складності: пожежники звертались до лікарів

Який стан повітря в Тернополі

Відповідно до останніх даних моніторингу ДУ "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" станом на 10:30 21 серпня рівні забруднюючих речовин у повітрі знижуються, хоча все ще перевищують норму в деяких районах.

Сергій Надал, мер Тернополя, зазначив, що помітна невелика позитивна динаміка. Однак він попрохав жителів міста ще сьогодні дотримуватися заходів безпеки.

Зокрема, він порекомендував:

⁠Намагатися менше перебувати на відкритому повітрі, особливо це стосується дітей та людей з хронічними захворюваннями;

Тримати вікна зачиненими.

Він додав, що дошкільні заклади працюють у звичайному режимі, але прогулянки дітей сьогодні будуть обмежені.

"Хочу подякувати всім за розуміння та відповідальність. Ваша обережність допомагає нам швидше подолати наслідки ситуації", – додав мер Тернополя.

Також Надал нагадав, що ворог може поширювати неправдиву інформацію, тож довіряйте лише офіційним джерелам.