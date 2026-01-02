Є спроби зняти Малюка із голови СБУ, але ще нічого не вирішено, – джерела

Джерела 24 Каналу у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ. Та вони впевнені, що це тільки підірве обороноздатність України.

Деталі розповість 24 Канал з посиланням на джерела у владних колах.

Дивіться також Ми почали суттєве перезавантаження, – Зеленський зробив заяву після призначення Буданова в ОП

Чи правда, що Малюка можуть звільнити?

За даними 24 Каналу, спроби зняти Василя Малюка із посади справді є. Але, як розповіли наші джерела, наразі ще нічого не вирішено, іде обговорення.

Якщо генерал-лейтенанта Малюка зняти із посади голови СБУ, то це буде серйозним послабленням обороноздатності України. Таке рішення президента викликає багато запитань. Адже Василь Малюк – на своєму місці та результати Служби безпеки це доводять,

– заявили співрозмовники 24 Каналу.

Вони підкреслили: саме Малюк перетворив СБУ на ефективну спецслужбу, яка проводить унікальні спецоперації і дає Україні сильні "карти" за столом перемовин.

Джерела 24 Каналу у владних колах здивовані, для чого міняти тих і те, що працює краще за всіх. Нагадавши спецоперацію "Павутина", три підриви Кримського мосту, атаки на НПЗ та тіньовий флот Росії, ліквідацію ворогів України та потужні результати на фронті, вони переконують: жодна інша силова структура наразі не має таких результатів, як СБУ.

У Кремлі відкриють шампанське, якщо Малюка звільнять з посади. Звільнення Малюка – це не просто послаблення команди президента. Це підрив обороноздатності країни в умовах війни,

– застерегли співрозмовники.

Які кадрові рішення ухвалив Зеленський 2 січня?

З початку року в Україні відбулося багато змін. А президент натякає, що це тільки початок. Власне, 1 січня він казав, що наступний день буде важливий для внутрішньої політики.

Поки що найбільш помітною зміною є призначення очільника Офісу президента, на яке чекали декілька місяців. Зеленський призначив Кирила Буданова, не вказавши спершу, а хто ж очолить ГУР.

Увечері 2 січня стало відомо, що наступником Буданова на посаді головного розвідника став Олег Іващенко, який до цього керував Службою зовнішньої розвідки.

Ще планують оновити Державне бюро розслідувань і призначити нового главу Державної прикордонної служби.

І ще одна зміна – можливе звільнення Дениса Шмигаля. Крісло міністра оборони Зеленський запропонував Михайлу Федорову.