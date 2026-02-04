Українців запитали, чи достатньо демократії в умовах війни

Соціологи запитали українців, чи достатньо в державі демократії. Опитування також стосувалося довіри Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Чи є демократія в Україні та які проблеми в державі?

Запитання звучало так: чи зараз, враховуючи війну, в Україні забагато чи замало демократії.

36% вважають, що в країні стільки демократії, скільки має бути в таких умовах. Ще 16% вважають, що демократії навіть забагато. При цьому третина українців (35%) вважають, що зараз демократії замало. Решта 14% не змогли визначитися зі своєю думкою,

Багато чи мало демократії в Україні – результати опитування / КМІС

Соціологи уточнили, що поставили додаткові запитання тим, хто вважає, що зараз в Україні мало демократії.

Цікаво! Про відсутність виборів говорив лише 1% опитаних. Попри це, російська пропаганда постійно розганяє цю думку як таку, яку нібито масово поділяють українці.

Респонденти пов'язали брак демократії із:

неможливістю критикувати владу / обмеженням свободи слова (19%);

діяльністю ТЦК (17%);

тим, що інтереси простих людей не враховуються / прості люди не захищені (16%);

беззаконням / порушенням законів та перевищенням повноважень владою (15%);

корупцією (15%).



Що відповіли ті, хто вважає, що демократії в Україні замало / КМІС

Також оскільки питання мобілізації є чутливим, зазначимо, що в перерахунку до всього населення є лише 6% тих, хто вважають, що в країні замало демократії і при цьому пояснюють це діями ТЦК,

– додали в КМІС.

Там зауважили, що сприйняття стану демократії пов'язане із довірою президенту.

Наскільки позиція українців залежить від довіри Зеленському / КМІС

"Зеленський зберігає високу довіру населення і, відповідно, є легітимним головою держави. Зокрема, мало хто з наших респондентів вважав, що в Україні замало демократії і при цьому говорив про відсутність виборів. Тобто наразі немає суспільного запиту на проведення національних виборів якомога швидше", – розповів виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Водночас третина українців не довіряє президентові, тож для нього ситуація не є безхмарною.

Про що ще запитували українців соціологи?

КМІС також провів опитування щодо ударів по Росії – чи потрібні вони, чи мають підтримку серед українців і які цілі можна уражати.

Абсолютна більшість українців підтримує удари по території Росії. Важливо, що дедалі більше людей згодні, що Україна теж може бити по не тільки по військових цілях, але й енергетиці – і по цивільних.