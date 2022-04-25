Є загиблий і поранені, значні руйнування: з'явилися деталі обстрілу Кременчука

Напередодні 9 ворожих ракет вдарили по Кременчуку, що на Полтавщині. Вони поцілили у Кременчуцьку ТЕЦ та Кременчуцький НПЗ. Одна людина загинула, ще 7 – поранені.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Він зазначив, що це був найбільший обстріл області з початку війни.

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В Кременчуку – значні руйнування

Лунін розповів, що у поранених – травми різного ступеня важкості. У місті – значні руйнування будівель, проте всі пожежі вдалось локалізувати. Також через обстріл ТЕЦ майже у всіх районах міста немає гарячої води.

У рашистів – нічого святого. Вони відповідатимуть за кожне зруйноване життя,

– написав Лунін.

Зазначимо, що вибухи на Полтавщині пролунали по 20:00 на сам Великдень. Спочатку повідомили про 5 ворожих ракет, згодом ця кількість зросла до 9. Раніше ворог обстрілював Кременчук 2 квітня.

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