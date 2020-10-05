Під час саміту Україна – ЄС у Брюсселі з президентом Зеленським обговорять сферу верховенства права. За інформацією ЗМІ, це питання з главою держави підійме, зокрема, президент Євроради Шарль Мішель.

У ЄС вимагають змін у законодавстві про судову сферу

Також на цю тему говоритимуть на пленарному засіданні саміту, яке відбудеться 6 жовтня. Про це інформує кореспондент "Європейської правди".

До теми Зеленський поїде на саміт Україна – ЄС до Брюсселя: про що говоритиме

Джерела видання у ЄС повідомили, що меморандум про макрофінансову допомогу вимагає змін законодавства про судову реформу – так, як це рекомендує зробити Венеційська комісія.

СБУ не має мати повноваження розслідування

"Також ми будемо говорити про СБУ. СБУ, як і будь-яка інша спецслужба, не повинна мати повноваження розслідування, та й це створює ризик корупції", – заявив один зі співрозмовників "Європейської правди".

У Євросоюзі також кажуть, що Україна недостатньо виконує свої зобов'язання.

В Україні часто наводять порівняння із наполовину повною чи наполовину порожньою склянкою. Коли йдеться про інституції чи про ухвалення законів у сфері верховенства права – то склянка радше наполовину повна. Але вона наполовину порожня, коли йдеться про імплементацію,

– наголосив єврочиновник.