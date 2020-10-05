В ЄC поговорять з Зеленським про верховенство права: в Україні ця "склянка – напів порожня"
Під час саміту Україна – ЄС у Брюсселі з президентом Зеленським обговорять сферу верховенства права. За інформацією ЗМІ, це питання з главою держави підійме, зокрема, президент Євроради Шарль Мішель.
У ЄС вимагають змін у законодавстві про судову сферу
Також на цю тему говоритимуть на пленарному засіданні саміту, яке відбудеться 6 жовтня. Про це інформує кореспондент "Європейської правди".
До теми Зеленський поїде на саміт Україна – ЄС до Брюсселя: про що говоритиме
Джерела видання у ЄС повідомили, що меморандум про макрофінансову допомогу вимагає змін законодавства про судову реформу – так, як це рекомендує зробити Венеційська комісія.
СБУ не має мати повноваження розслідування
"Також ми будемо говорити про СБУ. СБУ, як і будь-яка інша спецслужба, не повинна мати повноваження розслідування, та й це створює ризик корупції", – заявив один зі співрозмовників "Європейської правди".
У Євросоюзі також кажуть, що Україна недостатньо виконує свої зобов'язання.
В Україні часто наводять порівняння із наполовину повною чи наполовину порожньою склянкою. Коли йдеться про інституції чи про ухвалення законів у сфері верховенства права – то склянка радше наполовину повна. Але вона наполовину порожня, коли йдеться про імплементацію,
– наголосив єврочиновник.
Що відомо про саміт Україна – ЄС?22-ий саміт Україна – ЄС відбудеться 6 жовтня у Брюсселі. Представники України та ЄС підпишуть низку угод, які стосуватимуться, зокрема, підтримки Донбасу.
Представниками від ЄС будуть президент Євроради Шарль Мішель та Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
Від України на саміт прибуде президент Володимир Зеленський.