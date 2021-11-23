Єдина "перемога" диктатора: міграційна криза зробила Білорусь зброєю в руках Путіна

Олександра Лукашенка надовго не вистачило. Тисячі мігрантів покинули польський кордон. Одна частина мігрантів вже відправилась на свою батьківщину, інша – у логістичний центр в Білорусі.

Третя ж частина мігрантів намагається штурмувати кордони інших європейських держав, і четверта – все ще залишається на польському кордоні в очікуванні на міфічний автобус з Німеччини.

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У мігрантів зникло бажання прорватись

Диктатор Олександр Лукашенко вирішив застерегти поляків від закриття кордону з Білоруссю, заявивши, що в такому разі їм доведеться налагоджувати сполучення з Росією через окуповані нею райони Донбасу.

Погрози від Лукашенка складно сприймати серйозно, після того, як він із пафосом розвернув міграційну кризу в своїй країні, а тепер, коли диктатор уперся в міжнародний тиск, повертає мігрантів на батьківщину. Та ще й перетворив республіку на країну-аутсайдера.

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В першу чергу потрібно віддати належне Європейському Союзу, який ефективно перекрив канали потоків біженців до Білорусі. Зокрема, Узбекистан, Туреччина і Об'єднані Арабські Емірати.

Водночас у самих біженців зникло бажання рватися у примарне світле майбутнє зі своїх країн, коли вони дізнались на відстані, що насправді відбувається в Білорусі.

Хто переміг в історії з мігрантами

Єдина "перемога", яку отримав диктатор – це особисті дзвінки Ангели Меркель. Ці розмови стали черговим каменем спотикання у Європейському Союзі, адже загальна позиція держав – не вести з самопроголошеним президентом діалог.

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Хоча і прямо таки "перемогою" це назвати важко. Адже цей момент змогла використати лише лукашенківська та кремлівська пропаганда, а про жодне визнання його як легітимного президента та зняття санкцій у Європі не мовиться.

Велика кількість мігрантів не повертається, бо просто не має куди. Вони продавали все, коли летіли у Білорусь, тож на батьківщині їх нічого не чекає. Тому, скоріше за все, ця група біженців шукатиме шляхи потрапити у Європу.

Проте хто однозначно здобув чергову перемогу в цій ситуації – це Кремль. Путін ще більше втягнув Білорусь під свій вплив та збільшив там військову присутність.

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Лукашенко вважав, що міграційна криза – це Ахілесова п'ята Європейського Союзу, але виявилося, що це не він створює зброю, а це саме його режим і є зброєю в руках Москви, якою Кремль посилює конфлікт з ЄС та НАТО.

Путін не зупиниться на своїй меті. Тож це всього лише була чергова битва.