Єдине місце для скіфського золота – не окупована РФ територія України, – Кулеба
Чергове засідання у справі про скіфське золото в суді Амстердаму мало відбутися 2 вересня, однак його перенесли. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що єдине місце для скіфського золота – не окупована Росією територія України.
Юридичні радники, які представляють Україну в цьому процесі, заявили про відвід судді апеляційного суду, тому засідання перенесли, розповів Кулеба в інтерв’ю "Радіо Свобода".
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Але ми дочекаємося. У нас достатньо нервів і витримки, щоб пройти весь цей шлях. Тому що, на нашу думку, і з юридичного, і з політичного погляду єдине місце скіфського золота – це територія України, не окупована наразі РФ,
– заявив міністр.
За словами Кулеби, це не територія Криму. Хоча півострів, запевнив міністр, теж частина України. Він додав, що українська сторона готова обстоювати цю позицію в судах "стільки, скільки потрібно".
Апеляційний суд Амстердама 28 жовтня має намір винести рішення про відведення судді у справі про "скіфське золото". Клопотання про відведення надіслала українська сторона.
Що цьому передувало
- У липні перший заступник голови МЗС Еміне Джапарова заявила, що Росія "штучно розтягує процес по скіфському золоту. Зокрема, вкладає в нього багато ресурсів і змінила компанію-представника.
- У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв із колекції "Крим – золотий острів у Чорному морі" мають повернути в Україну.
- 11 березня цей суд почав розглядати апеляцію музеїв анексованого РФ півострова на рішення про повернення колекції скіфського золота Україні.
Раніше Суд в Нідерландах не зміг вирішити долю скіфського золота
У чому суть справи про скіфське золото?У 2014 році в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі організували виставку під назвою "Крим – золотий острів у Чорному морі". Зібрали експонати з чотирьох кримських музеїв та київського Музею історичних коштовностей України.
Поки скарбами милувалися за кордоном – Росія анексувала півострів. 19 експонатів, серед яких золотий скіфський шолом та золотий скіфський меч, повернули до київського музею одразу ж після закриття виставки. А півтисячі експонатів із кримських музеїв вже 6 років перебувають у Нідерландах.
Через те, що жодна цивілізована країна не визнала окупації Криму, постало питання, куди повертати експонати. Росія, традиційно, зазіхнула на чуже. Попри те, що суд вирішив повернути скарби Україні, так звані представники "кримських музеїв" не втрачають надії відстояти їх в апеляційному суді.