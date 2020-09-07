Чергове засідання у справі про скіфське золото в суді Амстердаму мало відбутися 2 вересня, однак його перенесли. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що єдине місце для скіфського золота – не окупована Росією територія України.

Юридичні радники, які представляють Україну в цьому процесі, заявили про відвід судді апеляційного суду, тому засідання перенесли, розповів Кулеба в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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Але ми дочекаємося. У нас достатньо нервів і витримки, щоб пройти весь цей шлях. Тому що, на нашу думку, і з юридичного, і з політичного погляду єдине місце скіфського золота – це територія України, не окупована наразі РФ,

– заявив міністр.

За словами Кулеби, це не територія Криму. Хоча півострів, запевнив міністр, теж частина України. Він додав, що українська сторона готова обстоювати цю позицію в судах "стільки, скільки потрібно".

Апеляційний суд Амстердама 28 жовтня має намір винести рішення про відведення судді у справі про "скіфське золото". Клопотання про відведення надіслала українська сторона.

Що цьому передувало

У липні перший заступник голови МЗС Еміне Джапарова заявила, що Росія "штучно розтягує процес по скіфському золоту. Зокрема, вкладає в нього багато ресурсів і змінила компанію-представника.

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв із колекції "Крим – золотий острів у Чорному морі" мають повернути в Україну.

11 березня цей суд почав розглядати апеляцію музеїв анексованого РФ півострова на рішення про повернення колекції скіфського золота Україні.

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