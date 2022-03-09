Єдине вільне сполучення у Миколаєва з Одесою, – мер про ситуацію в місті

Окупанти планують захопити Миколаїв у "кільце". Єдине вільне сполучення для запезпечення їжі наразі є з Одесою.

Російські війська, зокрема намагаються перекрити сполучення з Херсоном. Про це Олександр Сєнкевич розповів 9 березня в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє 24 канал.

До теми Ворог близько на підході до міста, але ми їх знищуємо, – мер Миколаєва

Ми маємо сполучення з Одесою – це єдине і можливе сполучення, вільне від окупанта. Зараз окупанти нас намагаються взяти в "коло",

– каже Сєнкевич.

Також 8 березня велися бої по Кіровоградському напрямку. За інформацією місцевої влади, російські війська зараз намагаються облаштувати переправу через річку Буг.

"Вони не підходять дуже близько до міста, бо наша артилерія обстрілює їх і знищує" – додає мер Миколаєва.

7 березня ЗСУ вдалось відбити наступ на військовий та цивільний аеропорти. Там українські військові трофеями взяли 15 одиниць спецтехніки.

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