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      "Єдиноросу" Кучерявому, який мріяв про український паспорт, повідомили про підозру

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      "Єдиноросу" Ігорю Кучерявому повідомили про підозру / ruinformer.com

      Член партії "Єдина Росія" Ігор Кучерявий, який брав участь у незаконній анексії Криму у 2014-му, вирішив з'їздити на Херсонщину за українським закордонним паспортом. Поїздка видалася не надто вдалою – його затримала СБУ, а тепер йому повідомили про підозру.

      Колбаоранта звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України, повідомляє прокуратура АР Крим.

      Більше деталей: Їхав по український паспорт: на адмінмежі з Кримом затримали "єдинороса"

      За версією слідства, Ігор Кучерявий у березні 2014 року був учасником організації "Автоканал Севастополя", яка через канали зв'язку координувала роботу "самооборонівців". 

      Також він може бути причетним до організації та забезпечення роботи блокпостів у Севастополі, спостереження за окремими військовими частинами України та дільницями, де відбувалось голосування на так званому "загальнокримському референдумі".

      Після повідомлення "єдиноросу" про підозру прокуратура Автономної Республіки Крим готує клопотання про обрання запобіжного заходу.

      Що відомо про "подорож" Кучерявого?У вівторок, 3 грудня, на адміністративній межі з окупованим Кримом Служба безпеки затримала члена партії "Єдина Росія" Ігоря Кучерявого, який причетний до анексії Криму Росією.

      Сам Кучерявий пояснив метою своєї поїздки тим, що хотів отримати український закордонний паспорт, бо за тим, який йому видали окупанти, "нікуди не поїдеш, а їздити хочеться".

      Пізніше в СБУ уточнили, що не затримували "єдинороса", позаяк він співпрацює зі слідтсвом.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму СБУ Служба безпеки України
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