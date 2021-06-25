В Єгипті обвалився житловий будинок: під завалами є люди – відео

В єгипетському місті Олександрія 25 червня частково обвалився житловий будинок. Споруда перебувала в аварійному стані та підлягала знесенню.

За інформацією силових структур повністю впав один з прольотів будівлі. Під завалами досі залишаються місцеві жителі.

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Рятувальникам вдалося витягти з-під уламків і брил чотирьох людей. Наразі тривають пошуки ще кількох єгипетських сімей.

ЗМІ зазначають, що через застарілі конструкції ще кілька років тому було виписано припис на знесення аварійного будинку.

Держслужби видали понад 100 тисяч постанов про знесення споруд, однак рішень так і не виконали.

Уряд єгипетської країни готує програму щодо ліквідації найнебезпечніших районів стихійної забудови.

За останніми статистичними даними, в Єгипті є близько 2 мільйони будинків, які становлять небезпеку для мешканців.