2022, перестань: у Єгипті знайшли сотні трун з муміями й піраміду загадкової цариці

Здавалося б, 2022 рік вже й так "відзначився" усім, чим міг. Але тепер він ще й приготував епічну знахідку, яка змушує згадувати сценарії багатьох гостросюжетних фільмів. У Єгипті знайшли 300 трун з муміями.

Упродовж останніх двох років археологи працювали у Саккарі. Це археологічна місцевість, розташована приблизно за 23 кілометри від Каїра – міста багатьох легенд.

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Нещодавно їхні пошуки завершилися епічним успіхом – вдалося виявити чимало трун та мумій. Існує версія, що вони належать деяким із найближчих генералів і радників Тутанхамона.

Окрім того, дослідники звернули увагу на сусідню піраміду. Вона належала Теті – першому царю Шостої династії Єгипту.

Теті поклонялися як богу в період Нового царства, тому люди часто хотіли бути похованими поруч з ним,

– мовиться у повідомленні.

Ба більше, під гробницею виявили 22 шахти. Їхня довжина становила від 9 до 18 метрів. Вдалося встановити, що кожна з цих шахт – поховання.

У шахтах знайшли гігантський вапняковий саркофаг

У шахтах археологи виявили гігантський вапняковий саркофаг. Несподіваною знахідкою стали 300 коштовно прикрашених трун. У кожній з них лежала прекрасно збережена мумія. В одній з трун виявили золоту маску – у формі жіночого обличчя.

Окрім того, виявили піраміду невідомої раніше цариці. Вдалося встановити, що її звали Нейт. Історія на тривалий час загубила її історію, тому сучасники отримали першу згадку про загадкову правительку.

Епічна знахідка не може не тішити. Водночас, згадуючи сюжети фільмів та книг, у мережі жартома просять 2022 рік зупинитися.