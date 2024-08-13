У Єкатеринбурзі прогримів потужний вибух: місто охопила сильна пожежа

У Свердловській області Росії прогримів потужний вибух вночі 13 серпня. Зокрема, було гучно в Єкатеринбурзі. Російське місто вже охопила сильна пожежа.

Про це повідомили росЗМІ. Також у мережі вже показали кадри сильної пожежі, яку видно здалеку, передає 24 Канал.

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Близько 1 години ночі 13 серпня російські пропагандисти написали, що в Єкатеринбурзі прогримів вибух. Очевидці повідомили, що він прогримів нібито неподалік вулиці Металургів.

У Єкатеринбурзі прогримів вибух / Фото з мережі

З різних куточків міста за кілька кілометрів видно сильну пожежу й густий дим.

Спалахнула сильна пожежа: дивіться відео

Пожежа в Єкатеринбурзі: дивіться відео

За даними росЗМІ, горить нібито "колективний садок" на площі 250 квадратних метрів. Про це заявили обласному МНС. Інформація про постраждалих не надходила. Що саме стало причиною вибуху, окупанти поки не повідомляли.

Пожежу видно за кілька кілометрів: дивіться відео