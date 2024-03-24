У Єревані озброєні люди увірвалися у відділення поліції: чули звуки пострілів і вибух

Вдень 24 березня у столиці Вірменії неспокійно. Місцеві ЗМІ повідомляють, що інцидент трапився на півночі міста.

Як пишуть вірменські ЗМІ, інцидент стався в районі Нор-Норк на півночі міста. На місці чути звуки пострілів і вибух, передає 24 Канал.

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У Єревані лунають постріли та вибух

У Єревані озброєні люди увірвалися до відділення правоохоронних органів. У мережі оприлюднили кадри нападу, на яких чути стрілянину та вибух. Ймовірно, це була граната.

Речник МВС Нарек Саргсян підтвердив, що це була спроба проникнути в поліцейський відділ Нор Норка. Одна із місцевих жительок оприлюднила шокуючі кадри.

За попередніми даними, внаслідок інциденту є поранені. Місцеве видання повідомляє, що у відділення поліції могли увірватися члени організації "Бойове братство".

Зазначається, що 24 учасники "Братства" були затримані вранці в неділю за підозрою в незаконному зберіганні боєприпасів. Мова йде про те, що інші члени організації, ймовірно, таким чином хочуть, аби їх звільнили.

Водночас "Бойове братство", зі свого боку, виступило із заявою. У ній вищезгадана організація повністю заперечує свою причетність до інциденту.

Ми не маємо жодного відношення до того, що сталося, ми засуджуємо будь-який вид терористичної діяльності, ми будемо діяти тільки в рамках закону,

– йдеться у повідомленні організації.

У Єревані озброєні люди увірвалися у відділення поліції: дивіться відео

Як цю ситуацію пояснюють у поліції

Правоохоронці стверджують, що сьогодні, близько 17:00 за вірменським часом, троє озброєних громадян намагалися увірватися до адміністративної будівлі відділу Нор Норк.

За їхніми словами, вони застосували гранату, внаслідок чого двоє зловмисників отримали поранення та були доставлені до медичного закладу.

Як розповіли правоохоронці, наразі під відділом поліції перебуває одна озброєна особа. Чим він був озброєний, поліція не уточнила. Зазначається лише, що "вживаються контрзаходи щодо його знешкодження".

Відомо, що внаслідок вибуху у постраждалих осколкові поранення нижньої кінцівки, їхній стан оцінюється як середньої тяжкості. Станом на зараз додаткова інформація щодо ситуації з'ясовується.