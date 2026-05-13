13 травня, 12:08
Оновлено - 12:18, 13 травня

Андрій Єрмак прибув до ВАКС: йому обиратимуть запобіжку

Діана Подзігун

Вдень 13 травня розпочинається другий день судового засідання щодо справи Андрія Єрмака. Відомо, що перша частина за клопотанням сторін буде закритою.

Про це інформує hromadske та "РБК-Україна".

Єрмак прибув до ВАКС: що відомо?

Андрій Єрмак прибув на засідання ВАКС, де продовжать розгляд обрання йому запобіжного заходу. Вчора суд встиг заслухати лише сторону обвинувачення.

У САП раніше заявляли, що прокурори наполягатимуть на запобіжному заході у вигляді тримання під вартою або застави в розмірі 180 мільйонів гривень.

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заперечує усі висунуті проти нього підозри і вважає їх необґрунтованими.

Суд розглядатиме справу щодо можливого відмивання близько 460 мільйонів гривень, які, за версією слідства, можуть бути пов'язані із елітним будівництвом у передмісті Києва в Козині. Розгляд справи триває. 

