Єрмак прибув на суд, де розпочалося засідання з обирання йому запобіжного західу

Андрій Єрмак прибув до Вищого антикорупційного суду України. Там йому мають обрати запобіжний захід у межах розслідування справи "Династія".

Після вручення підозри він коротко поспілкувався з журналістами. Про це пише "РБК-Україна".

Дивіться також Зеленський не фігурував і не фігурує в межах досудового розслідування, – НАБУ

Що сказав Єрмак у суді?

Перед початком судового засідання Єрмак коротко відповів на запитання журналістів щодо свого стану після вручення підозри.

Також ексочільник ОПУ заявив, що очікує "справедливого суду", а всі детальні коментарі пообіцяв надати вже після завершення засідання.

Журналісти також запитали Єрмака про інформацію, яка поширюється у медіа та соцмережах, щодо його можливого впливу на рішення в Офісі президента після звільнення. У відповідь він заявив, що "не коментує вкиди медійних кампаній".

Крім того, Єрмак не відповів на запитання про те, чи має кошти для внесення можливої застави.

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру кільком фігурантам справи "Династія", яка стосується легалізації майна на понад 460 мільйонів гривень через елітне будівництво у Козин.

У САП заявили, що проситимуть для Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 мільйонів гривень.