Андрій Єрмак виступив за пошук варіанту розумного скорочення бюджетних витрат на діяльність Офісу Президента. Він заявив, що потрібно відмовитися від усіх витрат, без яких можна пережити економічну кризу.

Усі витрати у бюджеті повинні бути обґрунтованими

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак називає неприпустимим збільшення непродуктивних витрат на утримання органів влади в період економічної кризи.

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Він зазначив, що Володимир Зеленський вимагає від усіх органів влади жорсткої економії. Всі витрати повинні бути добре обґрунтованими та необхідними.

Усіх чиновників, хто дозволить собі неадекватні витрати, будуть нещадно звільняти, а будь-які підозрілі витрати – ретельно перевіряти,

– заявив Єрмак.

Та додав, що звернувся до Мінфіну та Державного управління справами з проханням ретельно опрацювати разом з нардепами проєкт держбюджету між першим і другим читаннями. А також розумно скоротити витрати на забезпечення діяльності ОП.

Які витрати слід скоротити

Єрмак також зазначив, що розуміє необхідність виконання законодавства про підвищення тарифних ставок працівникам бюджетної сфери через підвищення мінімалки.

За його словами, рішення було абсолютно справедливим, адже досі мінімальна зарплата була нижчою від реального прожиткового мінімуму в країні.

Разом з тим я закликаю уряд і народних депутатів знайти можливість скоротити інші витрати, без яких ми можемо пройти цю кризу,

– підсумував глава ОП.

Поточний склад Офісу Президента

Єрмак також повідомив, що наразі чисельність працівників Офісу Президента найнижча за останні 10 років. Вона становить 419, а максимальною була у 2014 році – 579.

У випадку неможливості зменшити інші витрати глава держави готовий піти на скорочення працівників ОП на 10%.

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Що відомо про збільшення видатків на ОП

Видатки на утримання Офісу Президента у проєкті державного бюджету на 2021 рік збільшили майже на 40%.

Зробили це, бо Мінфін побачив диспропорції у заробітних платах.

Детально про цифри, які заклали у бюджет на 2021 рік читайте за посиланням.



Що передбачає бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу