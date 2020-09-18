Уряд у парламенті презентував проєкт бюджету на 2021 рік. В Кабміні його назвали бюджетом можливостей, а також до пріоритетів поставили заходи протидії коронакризи.

У міністерство фінансів забули або спеціально не додали для кого саме ці "можливості". Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк.

Важливо Кабмін представив у Раді проєкт держбюджету-2021: основні цифри

На його думку, це бюджет можливостей для президента, тому що для нього закладають збільшення майже на 39%. А також для людей, які користуються державними дачами, санаторіями та іншими курортами, тому що для них закладають збільшення на 33%.

Це бюджет можливостей для силових органів. Не тільки для Арсена Авакова, а, наприклад, для СБУ збільшується фінансування майже на чверть – на 23%. Для ДБР – на 40%. Для Офісу генпрокурора – на майже 20%,

– пояснив Ярослав Железняк.

"Тому правильно буде сказати, що цей бюджет можливостей для президента та бюджет можливості закінчення епохи бідності. Проте не для всіх громадян", – додав Железняк.

За його словами, цей бюджет про проїдання. Тому що той дефіцит, який закладається у 270 мільярдів – це непрофесійний підхід. В Україні ніколи не було дефіциту більше, ніж 3% від ВВП і тільки під час коронакризи заклали дефіцит на 7,5%. Це говорить про те, що кожен українець буде знову жити в борг.

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"Я б в цьому бюджеті точно не підвищував податки. Що робить уряд? Вони знову популістично збільшують мінімальну заробітну плату. Це таке збільшення на папері, тому що люди не отримають цих грошей. Проте буде збільшення податків. Кожен громадянин буде платити зі своєї зарплати більше на 300 гривень. А якщо ви маленький ФОП, то кожного місяця будете платити на 560 гривень більше", – пояснив Ярослав Железняк.



Що передбачає бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу