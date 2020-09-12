Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що режим припинення вогню на Донбасі невигідний "окремим силам в Україні й за її межами". Втім він запевняє, що попри спротив тих, кому це не вигідно, перемир'я буде продовжуватися.

Україна отримала підтримку країн нормандської четвірки щодо припинення вогню, сказав Андрій Єрмак в Одесі під час робочої поїздки з Володимиром Зеленським. Про це пише 24 канал.

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Він триватиме, незважаючи на спроби зриву, які були, і ми це визнаємо. На жаль, перемир'я не влаштовує не тільки наших ворогів ззовні, а й ворогів, які протидіють цьому всередині країни. Не всім потрібен мир,

– заявив голова ОПУ.

Він також зауважив, що нинішній режим припинення вогню є найтривалішим за увесь час війни на Донбасі, а це дуже важливо на шляху до миру в Україні.

Очільник президентського Офісу також розкрив частину домовленостей, досягнутих на зустрічі радників нормандської четвірки. Зокрема щодо доступу Червоного хреста до утримуваних на окупованому Донбасі українців.

"Ми домовилися, що Червоний хрест отримає такий доступ вже до кінця вересня. Ми очікуємо, що це дуже прискорить процес обміну й повернення наших громадян", – розповів Андрій Єрмак.

Коротко про нормандську зустріч: