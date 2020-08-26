МЗС Литви пропонує запровадити санкції щодо білоруських чиновників, зокрема – щодо чинного президента країни Олександра Лукашенка. Детальніше про це – читайте далі.

Так у Литві вирішили розширити санкційний лист, в якому досі були 32 особи. Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів Пятрас Ауштрявічюс, депутат Європарламенту від Литви.

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Про санкції Литви

Зазначимо: тим, хто підпадає під санкції хочуть заборонити в'їзд до Литви і заморозити їхні активи в фінансових установах країни.

Ауштрявічюс підкреслив, що країни-члени Євросоюзу можуть вводити персональні візові санкції. Натомість санкції економічного характеру – це вже компетенція органів ЄС.

Те, що зробила Литва та пропонує Вілюнюс сьогодні – це список вже не з 30 – 40, а з 118 осіб, які доклали руки до злочинів в Білорусі,

– наголосив він.

Й додав, що сподівається – це заохотить Європейський союз не тільки розширити санкційний список, а й застосувати фінансові санкції.

Довідка. Наразі Єврокомісія працює над створенням санкційного списку білоруських посадовців, у який вже ввійшли близько 20 осіб. Однак, за даними ЗМІ, самого Лукашенка у списку поки немає.

Про допомогу ЄС

Депутат Європарламенту від Литви зазначив, що процеси економічної допомоги Білорусі та супротиву режиму мають бути добре побудовані. Адже нічого не спрацює, якщо вони не будуть взаємопов'язаними.

"Щодо допомоги Білорусі: ЄС виділив 53 мільйони євро, але цю суму треба дещо переділити. Менше думати про коронавірус, а допомагати потерпілим, яким потрібна підтримка адвокатів", – додав він.

Напередодні Євросоюз виділив Білорусі:



2 мільйони євро – для допомоги жертвам державного насильства;

1 мільйон євро – на підтримку громадянського суспільства та незалежних медіа

50 мільйонів євро – на термінову допомогу в боротьбі проти COVID-19, для сектору охорони здоров'я.

"ЄС не допомогатиме режиму Лукашенка – це вже достатньо ясно всім. Але перехідній владі, яка візьметься за зміни, треба думати набагато більше. Аби допомогти Білорусі вибратися з цієї ями та почати реформи, рахунок має бути на сотні мільйонів євро", – наголосив Ауштрявічюс.

Опозиція та лідери протестів кажуть, що хочуть бачити Білорусь демократичною країною, де дотримуються прав людини, свободи слова тощо. Це чудова новина для Європи,

– запевнив він.

Й додав: на його думку, ЄС не зробить нічого, аби перетягнути Білорусь на свою сторону у виборі між Європою та Росією, не вимагатиме підписувати якісь договори.

"Білорусь історично та культурно завжди була частиною Європи, як і Україна. Тому вибір тут – природній. Але не треба пришвидшувати події, до таких логічних висновків мають дійти шляхом дискусій у вільному новому парламенті", – підсумував політик.

Санкції проти Лукашенка і його поплічників: основне

ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі та засудив насильство проти мирних протестувальників.

Лідери ЄС домовились про застосування санкцій проти окремих білоруських посадовців. Однак запевнили, що санкції не вплинуть на життя громадян Білорусі.

Натомість МЗС Білорусі закликало країни Євросоюз дати можливість країні розібратись із ситуацією, яка склалась, самотужки.



Реакція світу на вибори у Білорусі / Інфографіка 24 каналу