Керівництво Європейського Союзу не може встановити контакт з Олександром Лукашенком. Зокрема, глава Європейської Ради Шарль Мішель безрезультатно намагався зв'язатися з президентом Білорусі.

Про це розповіла заступниця глави зовнішньополітичного відомства ЄС Хельга Шмід на позачерговому засіданні комітету Європарламенту із закордонних справ, присвяченому ситуації в Білорусі. Повідомляє видання TUT.by.

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"Голова Європейської ради намагався зв"язатися з Лукашенком, що виявилось неможливим", – заявила вона.

Також вона знову висловила позицію Євросоюзу, яка засуджує насилля проти мирних демонстрантів та їхні незаконні затримання. Політикиня наголосила, що ЄС не визнає результати президентських виборів у Білорусі, які відбулися з порушеннями.

За словами Хельги Шмід, зовнішньополітичне відомство ЄС має підготувати точкові санкції проти людей, відповідальних за поліцейське свавілля та фальсифікації на виборах. Це питання обговорюватиметься під час наради глав міністерств закордонних справ країн Євросоюзу 27 і 28 серпня в Берліні.

Зауважимо, напередодні канцлерка Німеччини Ангела Меркель повідомила, що Лукашенко відмовився від діалогу з західними лідерами. Зокрема, вона висловила жаль через те, що білоруський президент відмовився на її пропозицію провести телефонну розмову.

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