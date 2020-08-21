Олександр Лукашенко звинувативу Європу й Україну в протестах у Білорусі, а тому відмовився від діалогу з західними лідерами. Відтак Європі доводиться говорити про ситуацію в Білорусі з Володимиром Путіним як посередником.

Ми хотіли б говорити з Білоруссю, але президент Лукашенко до цього часу не розмовляв ні з ким, заявила Ангела Меркель під час зустрічі з Еммануелем Макроном. Про це пише Укрінформ.

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Вона висловила жаль через те, що білоруський диктатор відмовився на її пропозицію провести телефонну розмову. Німецька канцлерка згадала, що в таких випадках доводиться говорити через посередника – президента Росії Володимира Путіна.

Зокрема в Меркель і Макрона була розмова з Путіним, у якій вони намагалися донести позицію Німеччини, Франції і Європейського Союзу загалом щодо подій у Білорусі.

Народ Білорусі повинен мати можливість сам вирішити свою долю. Також потрібен діалог між опозицією і владою за посередництва, наприклад, ОБСЄ,

– наголосила канцлерка Німеччини.

Фрау Меркель також нагадала, що Володимиру Путіну телефонував президент Європейської Ради Шарль Мішель. Він розповів про результати відеосаміту ЄС щодо ситуації в Білорусі.

"Ми шукаємо діалог, але ми будемо наполягати на певних речах. Звільнення політичних в'язнів, жодного насильства, вільне виявлення думок, право на демонстрації, інклюзивний діалог у країні – це цінності, за які ми стоїмо не тільки у своєму домі, але й для мужніх людей у Білорусі", – резюмувала Ангела Меркель.

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