ЄС підтримує розвиток інноваційної та зеленої економіки України, зокрема соціальне підприємство

У багатьох країнах світу активно розвивається соціальне підприємництво, аби допомагати впроваджувати соціальні та екологічні програми, працевлаштовувати вразливі групи людей.В Україні розвивати соціально спрямовану економіку допомагає, зокрема, Європейський Союз.

Про важливість такої підтримки напередодні шостого саміту Східного партнерства, який відбудеться 15 грудня у Брюсселі, говорили українські соціальні підприємці, громадські активісти та експерти.

В ефірі 24 каналу соціальна підприємниця Наталія Супрун поділилася власним прикладом ведення такого бізнесу. Наталія розповіла, що розпочати власну справу їй допомогла участь у навчальному хакатоні, який фінансував ЄС у межах програми "Розвиток соціального підприємництва за ініціативи знизу".

"Ідея переробки використаних рекламних банерів на нові аксесуари (косметички, сумки рюкзаки), що дає можливість реалізувати ідею циркулярності економіки. Тобто ресурс, який може ще служити десятиліттями не стає відходами, не стає сміттям, а починає працювати як ресурс нового виробництва. Коли ми вийшли на хакатон з ідеєю, чесно кажучи, у мене як у економіста були певні сумніви, навіть певний скептицизм. На моє здивування ми були позитивно сприйнятті громадою та виграли перше місце на цьому хакатоні, що, звичайно, надихнуло й дало стимул для того, щоб розвиватись далі. Уже на цьому хакатоні до нас звернулися перші замовники", – розповіла співзасновниця соціального підприємства "Re:ban" Наталія Супрун.

Підтримка окремих підприємств та осіб, які прагнуть займатись соціальним бізнесом, – це важливо, проте потрібний комплексний підхід, зазначають активісти.

Важливим компонентом цього європейського проєкту була розробка політики в Україні щодо розвитку соціального підприємництва. Так в Україні з'явилася "Біла книга" – це опис механізмів, як держава на різних рівнях (на національному, на регіональному, місцевому) може сприяти розвитку соціального підприємництва. В "Білій книзі" описані кращі практики і рекомендації, як можна розвивати соціальне підприємництво в Україні,

– поділилась координаторка з розвитку соціального підприємництва у Future Development Agency Аліна Бочарнікова.

Однак, для активного розвитку соціального підприємства в Україні досі не має відповідного законодавства.

"Відсутність законодавчого визначення і поняття "соціальне підприємництво" в Україні, і відсутність певних державних фінансових інструментів з підтримки розвитку соціального підприємництва є однією зі значних проблем у його розвитку насправді й у тому, щоб мотивувати молодих людей, зокрема, займатися цією діяльністю", – додала національна координаторка ініціативи "Посли європейської молоді" в Україні Лілія Антонюк.

Експерти також вважають, що для прогресивного розвитку соціального підприємництва потрібно впроваджувати довготривалі програми розвитку. Саме таким має стати новий економічний та інвестиційний план Європейського Союзу для країн Східного партнерства. Згідно з цим планом упродовж наступних п'яти років Європейський Союз виділить 2,3 млрд євро у вигляді грантів, змішаного фінансування та гарантій.

Ці кошти буде спрямовано на створення робочих місць, зростання економіки, покращення транспортного сполучення, а також підтримку цифрової й "зеленої" трансформації. З поміж 5 флагманських ініціатив для України чільне місце посідає саме стала, інноваційна, "зелена" й конкурентоспроможна економіка, що включає безпосередню підтримку 100 тис. малих і середніх підприємств.