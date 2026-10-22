У ЄС шукають представника на можливих переговорах з Путіним: ЗМІ розкрили, хто ним може бути

Європейський Союз 22 жовтня розпочав пошук єдиного представника, який міг би вести можливі мирні переговори з Володимиром Путіним. Кремлівський диктатор ігнорує лідерів Брюсселя, тому серед кандидатів опинився Александр Стубб.

Дебати серед європейських урядовців та дипломатів спалахнули після візиту до Москви спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа, пише Politico. Американський посадовець запропонував російській стороні тристоронній саміт за участю Дональда Трампа та Володимира Зеленського з метою домогтися припинення вогню.

Чому посадовці Брюсселя не підходять?

Як заявив президент Чехії Петр Павел, очільник Кремля категорично відмовляється сприймати керівництво блоку як дієздатну сторону діалогу.

Президент Путін не визнає Європейський Союз авторитетом. Він не хоче розмовляти з Урсулою фон дер Ляєн, він не розмовляє з Каєю Каллас. Він припинив спілкування з іншими європейськими лідерами, зокрема з Еммануелем Макроном,

– висловився президент Чехії.

За його словами, Євросоюзу необхідно обрати представника чи групу перемовників, яким країни-члени нададуть мандат на діалог.

Серед посадовців блоку наразі немає єдності: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн фокусувалася на торговельних контактах із Трампом, голова Європейської ради Антоніу Кошта має власний канал зв'язку через свій офіс, а топдипломатка Кая Каллас опікується загальноєвропейською позицією.

Один із дипломатів ЄС зазначив, що союз не може з'явитися з кількома представниками одночасно, а вибір має ґрунтуватися винятково на практичній користі, а не на амбіціях.

Чому вибір може впасти на Александра Стубба?

Саме тому посадовці звернули увагу на кандидатуру за межами стандартних брюссельських інституцій – президента Фінляндії Александра Стубба.

На його користь грають чудові взаємини з Дональдом Трампом, а також специфіка самої Фінляндії, яка має 1300 кілометрів спільного кордону з Росією та тривалий досвід протистояння агресивному сусідові.

Джерела видання зауважують, що Гельсінкі найкраще розуміє потреби безпеки в кризовій ситуації. Крім того, європейські дипломати називають фінського лідера фігурою, яка вже продемонструвала сильне політичне лідерство та може стати спецпосланцем Європи на потенційному мирному саміті.

Раніше під час зустрічі в Осло фінський президент Александр Стубб наголосив, що перемовники знайшли "елементи миру".