ЄС різко відреагував на рішення Росії щодо політв'язня Гриба

Верховний суд Росії визнав рішення про ув'язнення українця Павла Гриба на 6 років "законним". У Євросоюзі вже відреагували на такий висновок суду.

ЄС вимагає негайно відпустити Павла Гриба та всіх українських політв'язнів, про це йдеться в заяві речниці зовнішньополітичної служби ЄС.

Читайте також: Подальше перебування за ґратами неминуче призведе до смерті, – Ігор Гриб про ув'язнення сина

Там наголошують, що попри важку недугу та постанову Європейського суду з прав людини українським лікарям так і не дозволили побачити хлопця.

"Європейський союз підтверджує своє очікування негайного звільнення Павла Гриба. Пан Гриб страждає на дуже серйозне захворювання, яке може стати небезпечним для життя в будь-який момент", – йдеться у заяві.

Що відомо про Павла Гриба Павла Гриба засудили на 6 років колонії за начебто "заклики до тероризму". Два роки тому, 24 серпня 2017 року, 19-річний Павло поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною з Росії, з якою познайомився в соцмережі. Після цього зв'язок з ним зник. Як пізніше з'ясувалося, його вивезли з Гомеля невідомі люди і за кілька днів відвезли до СІЗО в Краснодарі. Російські слідчі звинуватили Павла у підготовці теракту на шкільній лінійці в Сочі.