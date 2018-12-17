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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      ЄС виділить величезну суму Україні на реалізацію Угоди про асоціацію і підтримку демократії

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      ЄС надасть величезну суму Україні на реалізацію Угоди про асоціацію і підтримку демократії
      ЄС надасть величезну суму Україні на реалізацію Угоди про асоціацію і підтримку демократії / slon.fr

      У понеділок, 17 грудня, в Брюсселі Уряд України та Європейська комісія підписали Угоду про фінансування Програми технічного співробітництва 2018 року. У рамках якої ЄС виділить 37 мільйонів євро для реалізації Угоди про асоціацію з ЄС і для допомоги українським установам у зміцненні поваги до демократичних принципів, прав людини та основних свобод.

      Про це повідомляє "Українська правда".

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      Відомо, що відповідний документ було підписано на полях 5-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі. ЄС надаватиме допомогу за трьома основними пріоритетами.

      Зокрема, кошти спрямують на зміцнення інституційної спроможності українських органів влади імплементувати законодавчі норми ЄС в українське законодавство, а також забезпечити виконання положень Угоди про асоціацію у таких напрямках:

      1. навколишнє середовище
      2.  транспорт
      3.  енергетика
      4.  санітарний
      5. фітосанітарний контроль
      6. бухгалтерський облік
      7. стандартизація
      8. електронна комунікація
      9. кібербезпека

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      Крім того, виділену суму спрямують на удосконалення правової бази, а також на покращення спроможності українських органів державної влади, та неурядових суб’єктів ефективно сприяти дотриманню прав людини та основних свобод в Україні.

      Щодо третього напрямку, який вирішив підтримати ЄС, – це сприяння участі українських організацій у програмі ЄС "Горизонт 2020".

      Теги: Новини України Гроші Євросоюз Угода про асоціацію Законодавство
      Джерело: 24 Канал
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