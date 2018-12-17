ЄС виділить величезну суму Україні на реалізацію Угоди про асоціацію і підтримку демократії
У понеділок, 17 грудня, в Брюсселі Уряд України та Європейська комісія підписали Угоду про фінансування Програми технічного співробітництва 2018 року. У рамках якої ЄС виділить 37 мільйонів євро для реалізації Угоди про асоціацію з ЄС і для допомоги українським установам у зміцненні поваги до демократичних принципів, прав людини та основних свобод.
Про це повідомляє "Українська правда".
Читайте також: ЄС виділив величезну суму на гуманітарну допомогу для Донбасу
Відомо, що відповідний документ було підписано на полях 5-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі. ЄС надаватиме допомогу за трьома основними пріоритетами.
Зокрема, кошти спрямують на зміцнення інституційної спроможності українських органів влади імплементувати законодавчі норми ЄС в українське законодавство, а також забезпечити виконання положень Угоди про асоціацію у таких напрямках:
- навколишнє середовище
- транспорт
- енергетика
- санітарний
- фітосанітарний контроль
- бухгалтерський облік
- стандартизація
- електронна комунікація
- кібербезпека
Читайте також: Брюссель продовжить санкції проти Росії, – Порошенко
Крім того, виділену суму спрямують на удосконалення правової бази, а також на покращення спроможності українських органів державної влади, та неурядових суб’єктів ефективно сприяти дотриманню прав людини та основних свобод в Україні.
Щодо третього напрямку, який вирішив підтримати ЄС, – це сприяння участі українських організацій у програмі ЄС "Горизонт 2020".
Вибір редакції
-
"Все, що я хочу на Різдво – це демократія": в Угорщині не вщухають антиурядові протестисьогодні , 10:11
-
"Міс Всесвіт 2018": хто став переможницею грандіозного конкурсу красисьогодні , 09:23
-
Радикали з України та Польщі "захопили" ПАРЄ, – у Росії відзначились черговою зухвалою заявоюсьогодні , 09:06