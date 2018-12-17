ЄС виділить величезну суму Україні на реалізацію Угоди про асоціацію і підтримку демократії

У понеділок, 17 грудня, в Брюсселі Уряд України та Європейська комісія підписали Угоду про фінансування Програми технічного співробітництва 2018 року. У рамках якої ЄС виділить 37 мільйонів євро для реалізації Угоди про асоціацію з ЄС і для допомоги українським установам у зміцненні поваги до демократичних принципів, прав людини та основних свобод.

Про це повідомляє "Українська правда".

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Відомо, що відповідний документ було підписано на полях 5-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі. ЄС надаватиме допомогу за трьома основними пріоритетами.

Зокрема, кошти спрямують на зміцнення інституційної спроможності українських органів влади імплементувати законодавчі норми ЄС в українське законодавство, а також забезпечити виконання положень Угоди про асоціацію у таких напрямках:

навколишнє середовище транспорт енергетика санітарний фітосанітарний контроль бухгалтерський облік стандартизація електронна комунікація кібербезпека

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Крім того, виділену суму спрямують на удосконалення правової бази, а також на покращення спроможності українських органів державної влади, та неурядових суб’єктів ефективно сприяти дотриманню прав людини та основних свобод в Україні.

Щодо третього напрямку, який вирішив підтримати ЄС, – це сприяння участі українських організацій у програмі ЄС "Горизонт 2020".