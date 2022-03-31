"Єтанчик": у Нацгвардії показали яскраве знищення техніки ворога

Підрозділи Національної гвардії під час боїв з російськими окупантами завдають їм вогневого ураження. Тепер наші захисники ефектно знищили танк ворога.

У мережі Нацгвардія опублікувала яскраве відео ворожої техніки, яку вже знищили її військові на Луганщині. Про це стало відомо 31 березня.

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"Гвардійці знищують окупанта в районі ООС на Луганщині. Наші леви економні й професійні, наші методи – справжня військова точність. До перемоги", – написала Нацгвардія.

Дивіться відео ефектного знищення техніки ворога:



Окрім того, за минулу добу на Луганському та Донецькому напрямках українські військові знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої техніки, 13 одиниць автомобільної техніки, 15 артилерійських систем, один літак, 3 БПЛА та одну крилату ракету.

До слова, українські бійці у декількох напрямах просунулися на Запоріжжі. Вони відбили у ворога низку населених пунктів, залишивши з "другої армії світу" лише купу металобрухту. Так, станом на 31 березня звільнені від російської окупації населені пункти:

Затишшя,

Малинівка,

Веселе,

Зелений Гай,

Червоне.

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