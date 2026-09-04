Навіки 43: на Сумщині загинув командир відділення ДСНС Євген Абрамчук

Сумну звістку з Сумщини отримали українські рятувальники. Під час виконання службових обов'язків у Глухівській громаді загинув командир відділення 18 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Сумській області Євген Абрамчук.

Про це повідомили у ДСНС.

Що відомо про Євгена Абрамчука

Євген Абрамчук майже 20 років свого життя віддав Службі порятунку.

До останнього залишався в строю, сумлінно виконуючи свій професійний обов'язок і допомагаючи людям… Попереду було ще так багато планів, мрій і щасливих моментів,

– написали колеги.

Рятувальнику тепер йому назавжди 43.

У нього залишилися дружина та двоє синів.

24 канал висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і колегам Євгена Абрамчука. Світла пам'ять!

Нагадаємо, що на фронті поліг Даниїл "Серфер" Смирнов. Він став на захист України у 18 років, повернувшись заради цього з-за кордону.

Воїн загинув 28 серпня, незадовго до народження своєї дитини.