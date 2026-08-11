Євген Коновалець повертається до України: у Роттердамі ексгумували його останки

У Роттердамі на кладовищі "Кросвейк" провели ексгумацію останків полковника Армії Української Народної Республіки Євгена Коновальця. Прах українського військового та політичного діяча повернуть в Україну, де його перепоховають.

Про це повідомляє Офіс Президента.

Що відомо про повернення останків Євгена Коновальця до України?

11 серпня 2026 року на кладовищі "Кросвейк" у Роттердамі відбулася церемонія ексгумації останків Євгена Коновальця.

До організації процесу були залучені команди Офісу Президента на чолі з Кирилом Будановим, Міністерства закордонних справ на чолі з Андрієм Сибігою та Українського інституту національної пам'яті на чолі з Олександром Алфьоровим.

У церемонії взяли участь представники української держави, дипломатичного корпусу, української громади в Нідерландах, українських організацій та духовенства.

Після ексгумації прах Євгена Коновальця повернуть до України. Його планують перепоховати на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Окрема церемонія прощання з Євгеном Коновальцем відбудеться у Києві – у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. Дату проведення церемонії прощання, а також інші організаційні деталі повідомлять додатково.

Ким був Євген Коновалець?

Євген Коновалець – полковник Армії УНР, один із найвідоміших українських військових і політичних діячів першої половини XX століття.

Під час Української революції 1917 – 1921 років він брав участь у боротьбі за українську державність. Коновалець був командиром Січових стрільців, а після поразки визвольних змагань продовжив діяльність, спрямовану на боротьбу за незалежність України.

У 1929 році став засновником та першим головою Організації українських націоналістів. У середовищі ОУН Коновалець мав фактичну одноосібну владу. Його слухались майже беззаперечно. Дехто з його сучасників побоювався, що він може стати авторитарним лідером на кшталт Муссоліні. Сам він не заперечував потреби "сильної руки" в боротьбі за незалежність.

Коновалець залишався одним із ключових організаторів українського визвольного руху за межами радянської України. Він підтримував ідею незалежної української держави та виступав проти більшовицької окупації України.

23 травня 1938 року Євген Коновалець загинув у Роттердамі внаслідок замаху. Його вбивство організували радянські спецслужби: Коновальця було смертельно поранено вибуховим пристроєм, замаскованим під подарунок.