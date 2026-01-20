Депутат Київради Євген Кузьменко зламав хребет через ожеледицю в столиці

Негода в Україні спричинила ожеледицю на дорогах багатьох міст. Через це фіксують неодноразові травматичні випадки. Зокрема днями подібний інцидент стався з депутатом Київської міської ради Євгеном Кузьменком.

Посадовець отримав перелом хребта через ожеледицю. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

Як депутат зламав собі хребет у столиці?

У понеділок, 19 січня, член партії "Слуга народу" Євген Кузьменко сповістив, що отримав травму хребта, імовірно, внаслідок падіння через ожеледицю у Києві.

У своєму дописі він іронічно висловив вдячність міським службам та керуючим компаніям. Водночас Кузьменко зазначив, що відновлення після перелому хребта забере в нього щонайменше 4 місяці.

Соромно за нашу з вами роботу. Місто щасливих людей…,

Допис Кузьменка про свою травму / Скриншот

24 Канал звернувся до депутата по коментар стосовно ситуації з ожеледицею на дорогах Києва. Щойно ми отримаємо відповідь – неодмінно надамо деталі.

Зазначимо, Євген Кузьменко – депутат Київради з 2020 року. Обіймає посаду заступника голови комісії з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, а також входить до політичної ради столичної організації партії "Слуга народу".

Зверніть увагу! За даними департаменту охорони здоров'я Києва щодо випадків вуличного травматизму, станом на 15 січня по медичну допомогу звернулися 308 осіб, з них понад 50 госпіталізували. Лікарі закликають киян бути максимально обережними, щоб уникнути травм і переохолодження.

